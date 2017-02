Plzeňané by chtěli městskou tržnici. Zajímá je, jaká by byla nabídka

Průzkum veřejného mínění za přibližně 400 tisíc korun zpracovala pro město Západočeská univerzita. Údaje dostane pracovní skupina, která se bude přípravou projektu tržnice podrobně zabývat.

Primátor Martin Zrzavecký z ČSSD tvrdí, že pokud bude v zastupitelstvu vůle, může tržnice fungovat už letos. Podle představ politiků, kteří projekt měli mezi sliby před komunálními volbami, by se v městské tržnici měly nabízet ovoce, zelenina, regionální potraviny a řemeslné výrobky.

Zajímavé je, že zhruba před rokem právě primátor Zrzavecký po debatě s organizátorem úspěšných farmářských trhů Tomášem Poppem tvrdil, že provoz městské tržnice by byl nanejvýš problematický a bylo by krajně obtížné zajistit její chod.

Lidi zajímá, jaká by byla nabídka zboží

Nyní jako by se karta obracela. Nicméně nejasností kolem případného zrodu městské tržnice je stále víc než dost.

„Uskutečnil se relativně rozsáhlý průzkum veřejného mínění. Dotýkal se i toho, jakým způsobem lidé nakupují regionální potraviny. Ze závěrů vyplývá, že lidé by tržnici chtěli. Zajímá je ovšem, jaká by tam byla nabídka,“ řekl primátor.

Předpokládá přitom, že otázku prodávaného sortimentu by řešila právě pracovní skupina, která se bude tržnicí zabývat. Martin Zrzavecký připouští, že by asi nebylo možné nabízet pouze regionální potraviny, aby zákazníků nebylo málo.

Rozhodnout se nicméně bude muset i o tom, do jaké míry se v projektu může angažovat přímo město a kde by tržnice mohla fungovat.

Primátor dříve mluvil o možnosti využít prostory v bývalém depu - to však už je téměř plné. „Tržnici by mohlo provozovat samo město nebo bychom na to vypsali veřejnou zakázku,“ sdělil Zrzavecký.

Ten se domnívá, že by provozovatelé obchodů nabízejících regionální potraviny mohli svůj prodej přesunout do tržnice.

Zástupci opozice v zastupitelstvu k plánu zatím přistupují zdrženlivě. „Jsem zvědavý na výsledky průzkumu, zvlášť, když stál město nemalé peníze. Nevím, co podstatného a nového to může přinést,“ řekl předseda klubu hnutí ANO Roman Zarzycký.

Petr Suchý z TOP 09 se domnívá, že by bylo dobré zřídit ve městě místo, kde by se nabízelo podobné zboží jako na farmářských trzích, ale častěji.

„Ale postavit novou tržnici, kterou by provozovalo město, není dobré řešení. Je možné vytipovat nějaké místo a podpořit nějakého podnikatele. Uvidíme, co nám řeknou výsledky průzkumu,“ sdělil Suchý.

Chybí prostor, který by byl pro tržnici jednoznačně vhodný

Organizátor oblíbených farmářských trhů na náměstí Republiky Tomáš Popp je členem skupiny, která se má problematikou městské tržnice zabývat. I on je zvědavý, jak průzkum dopadl.

„Měl by mimo jiné naznačit, co si lidé pod pojmem městská tržnice vlastně představují,“ konstatoval.

Tomáš Popp se stále domnívá, že zajistit pro denní provoz tržnice například farmáře nebo řemeslníky může být problém. Upozorňuje, že to jsou lidé, kteří potřebují čas na to, aby své zboží vyráběli a těžko je tedy mohou denně nabízet k prodeji.

„Mnoho lidí si myslí, že by městská tržnice byla hala, kam by se přenesly farmářské trhy. To by ale asi nefungovalo. Třeba i proto, že financovat provoz tržnice z výběru poplatků od sedláků by asi nebylo možné,“ uvedl Popp.

Navíc nyní nevidí prostor, který by byl pro tržnici v centru Plzně jednoznačně vhodný.