Hájovnu, kde měl Tomáš Holý filmového dědu, dodnes hledají turisté

Tři filmy s malým Vaškem z Prahy, který s dědou hajným a jezevčíkem Brokem prožíval dobrodružství na Šumavě, i po téměř čtyřiceti letech stále baví děti i dospělé.

Dům v kopci nad Srním vypadá i po letech téměř stejně jako ve filmu. Hájovnou byl jen pro filmaře, ve skutečnosti je to původní šumavská chalupa. V době natáčení do ní nebyla zavedena elektřina.

Filmová místa Letní seriál MF DNES a iDNES.cz vás zavede na několik desítek míst po celé České republice, která si filmaři vybrali jako kulisu pro filmy, televizní seriály nebo hudební klipy.

Majitel chalupy Jindřich Dollanský vzpomíná, jak se na jaře 1978 u domu objevil muž, který zjišťoval, zda by u nich štáb mohl točit film.

„Prohlédl si to, dohodli jsme se. Někteří lidé mě pak varovali, abych před natáčením dal pryč všechny cenné věci, že by se mohly ztratit,“ vybavuje si Dollanský.

Redaktory z MF DNES pustil i do místností, kde Tomáš Holý hospodařil se svým filmovým dědou, kterého ztvárnil slovenský herec Gustáv Valach.

Kachlová kamna, v nichž se filmový Vašík pokoušel zatopit a přitom málem podpálil hájovnu, jsou na svém místě dodnes a usměvavá paní Eva Dollanská je stále používá.

„Filmaři udělali v domě jen pár úprav, přidali obrázky a zvířecí trofeje na stěny. A neodpustili si filmové kouzlo. Když v jedné scéně vyšel Tomáš Holý z naší chalupy ven, najednou byl na Kvildě,“ prozradil Jindřich Dollanský.

Když se dnes manželé Dollanští dívají na filmovou trilogii Pod jezevčí skálou, Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem, vidí stromy, které už na zahradě porazili.

Místo plaňkového je kolem domu neprostupný živý plot a před pavlačí není plůtek se skleněnými koulemi, který je ve filmu.

Filmaři si chalupu pronajímali po tři roky za sebou vždy na šest týdnů.

„První rok jsem za natáčení dostal šest tisíc korun. Pak mi někdo poradil, abych si řekl o víc. Tak jsem si řekl o sedm,“ řekl Dollanský.

Vzpomínek na filmování má hodně, i když s manželkou před kamerou nestáli. „Tomáš Holý měl s sebou i učitelku. Ale vždycky to zaonačil tak, že na učení nezbyl čas. Byl to kluk, který všechny ostatní strčil do kapsy. Pořád se na všechno vyptával, s každým si popovídal. Když bylo chladno, ráno dostával malého frťánka, aby vydržel,“ přidává majitel domu další z postřehů.

A na hájovnu nezapomněli ani televizní diváci, dodnes prý se stává, že na cestě u chalupy Dollanských dohadují turisté, jestli je to ten dům, kde se točily známé filmy.

U Dollanských pořídil několik scén do populárních zvířecích večerníčků také filmař Václav Chaloupek. Klostermannova chalupa, jak se domu říká, se objevila v příběhu Madly a Ťapa, společného putování psího štěněte s mládětem rysa.

Šumavská příroda dala atmosféru většině scén Chaloupkových večerníčků, ať už to byly příběhy o liščeti Tuláčkovi, selátkách či medvíďatech, na Vydře a Křemelné také vznikaly příběhy s Vydrýskem. V současné době točí režisér Jaroslav Soukup na Šumavě další díly krimiseriálu Policie Modrava.