Ve hře o budoucnost teplárny je i prodej její části miliardáři Křetínskému

Energetický a průmyslový holding Daniela Křetínského měl už před několika roky o podíl v teplárně značný zájem. Tehdy ovšem byla druhým uchazečem o podíl i Sokolovská uhelná. Zastupitelé ale v říjnu 2011 vstup partnera do firmy odmítli.

Nyní má vedení teplárny už brzy na radnici přinést návrh dlouhodobé strategie firmy. Její ekonomická situace se za posledních deset let postupně zhoršovala.

Městská firma už nemá roční zisky kolem 800 milionů jako kdysi, ale zhruba čtvrtinové. Teplárna přestala vydělávat na prodeji elektrické energie a čekají ji nutné investice do modernizace zařízení.

Generální ředitel teplárny Tomáš Drápela přitom mluví o výdajích, které by mohly přesáhnout i miliardu.

Teplárna už nyní spolupracuje s Plzeňskou energetikou

Někteří zástupci města a teplárny připouštějí, že příchod strategického partnera, který by získal podíl v teplárně, je jednou z možných cest dál.

Energetickému a průmyslovému holdingu v Plzni patří Plzeňská energetika, se kterou teplárna už dnes spolupracuje.

Náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS tvrdí, že zatím na stole neleží žádná nabídka na podíl v teplárně. Nechce tedy říct, zda by byl pro. Zároveň ale tvrdí, že když zástupci města před pěti lety odmítli možnost vstupu strategického partnera do teplárny, nebylo to podle něho dobré řešení.

„Z dnešního pohledu to asi nebylo správné rozhodnutí. To ale tehdy nikdo nemohl vědět, protože podmínky v energetice se za pět let výrazně změnily,“ řekl Šindelář.

Připustil, že v zásadě existují tři varianty budoucnosti teplárny. Neinvestovat a čekat, půjčit si peníze na obnovu a modernizaci, nebo začít spolupracovat s partnerem.

„Ale město by si každopádně mělo udržet vliv na cenu tepla. Máme několik variant a chci, aby je teplárna zpracovala a vybrali jsme tu nejlepší. Pokud bychom měli uvažovat o strategickém partnerovi, musel by nabídnout podmínky zajímavé pro město,“ řekl Šindelář.

Místopředseda představenstva teplárny Jiří Bis z ČSSD připomíná, že v Plzni je důležitým hráčem Plzeňská energetika. S teplárnou si například v případě potřeby vzájemně pomáhají zajišťovat dodávky tepla. „Je pravda, že je nutné, aby Plzeňská energetika s teplárnou spolupracovala,“ uvedl Bis.

Kromě vzájemné dohody společností do budoucna nevylučuje silnější partnerství. „Ale není to o tom, že by nás musel někdo pohltit,“ sdělil Bis.

Upozorňuje, že v energetice je situace, kdy není jasné, jaké zdroje tepla budou dlouhodobě výhodné, a to podle něho brzdí rozhodnutí o větších investicích.

Bis přiznává, že současná situace může nahrávat možnosti spojení dvou energetických firem v Plzni. „Protože dvě výrobny by byly silnější. Pokud by šly společně, nemusí hned dělat velké investice a mohly by počkat, až se situace vyjasní,“ konstatoval Bis.

Cílem má být dostupné teplo, říká zastupitel za TOP 09

Primátor Plzně Martin Zrzavecký z ČSSD tvrdí, že nyní o vstupu partnera do městské firmy neuvažuje.

„Uvidíme, s čím teplárna přijde. Ale po tom, co jsme koupili vodárnu, si nedokážu představit že bychom se zbavili i jen části teplárny. A to i za cenu toho, že už neponese dividendy,“ řekl Zrzavecký.

Zastupitel Petr Suchý z TOP 09 zdůrazňuje, že hlavní cíl, kterým se má teplárna řídit, je dostupné teplo pro obyvatele města. Myslí si, že o vstupu partnera do teplárny by se mohlo jednat v okamžiku, kdy jinak nebude možné cenu tepla v Plzni udržet.

„Ale myslím, že nejsme v situaci, kdy bychom to potřebovali,“ konstatoval.

Nejvhodnější doba je pryč, míní ředitel teplárenské

Generální ředitel teplárny Tomáš Drápela pokládá případný návrh na vstup partnera do městské společnosti v Plzni za v podstatě neprůchodný.

„To je politická věc. My tu variantu navrhovat nebudeme,“ uvedl.

Drápela ale nevylučuje, že s nabídkou někdo přijde. Zároveň je však přesvědčen, že nejvhodnější doba na hledání strategického partnera je pryč, protože teplárna už není tak atraktivní svými výsledky.

Drápela je nicméně přesvědčen, že spojení se silným partnerem by teplárně mohlo pomoci.

„Schovat se pod sukně velkého hráče bych považoval za správné. Říkal jsem to vždycky, ale politicky to bylo neprůchodné,“ prohlásil.