Při simulovaném požáru hudebního klubu ošetřovali sedmdesát figurantů

Krátce po poledni začaly ke klubu u křižovatky Kopeckého sadů s Goethovou a Františkánskou ulicí najíždět auta s majáky. V té době se z dýmu zjevovali první lidé, kteří se sami dostali ven na ulici.

„Zásahy v zábavních klubech v podzemí patří k jedněm z nejnáročnějších, které musí řešit složky integrovaného záchranného systému. Je to noční můra každého záchranáře, protože tam bývá hodně lidí. Navíc když požár způsobí zábavní pyrotechnika, jak dnes simulujeme, dochází k mnoha zraněním i ztrátám na životech,“ uvedl hasič Robert Kučera.

První tým hasičů lezl do klubu po kolenou, aby se dostali pod úroveň kouře. Postupně vyváděli nadýchané lidi, vynášeli těžce zraněné a mrtvé.

V parku přes ulici zdravotníci vytvořili třídící středisko, ve kterém se zraněným dostalo prvního ošetření a následovaly převozy do nemocnice. V ní lékaři testovali, jak by to v nemocnici fungovalo při příjmu velkého množství zraněných v krátkém čase.

Ve snaze přiblížit zásah co nejvíce realitě, se hasiči u vchodu do klubu museli potýkat i s útoky hysterických zachráněných, kteří se chtěli vrátit do hořícího prostoru pro kamarády.

„Martine! Kde jsi! Hajzlové, pusťte mě za ním!“ vykřikoval muž s ovázanou hlavou, který se pral s hasiči. Ti ho několikrát odvedli mezi ostatní zachráněné, on se přesto opakovaně pokoušel dostat zpátky do klubu.

„Snažíme se, aby vše bylo opravdu co nejreálnější. Figuranti od psychologů věděli, jak se lidé ve stresu skutečně chovají,“ uvedla mluvčí hasičů Pavla Jakoubková.

Záchranná služba nasadila i speciální auto používané při hromadných neštěstích. Psychologové pomáhali lidem, kteří se dozvěděli, že jejich blízcí požár nepřežili.

Necelou hodinu po nahlášení požáru byli všichni návštěvníci klubu na ulici včetně deseti asi 80 kilogramů vážících hasičských figurín, které představovaly mrtvé.