Svoz odpadu v Plzni je o desítky milionů dražší, než se předpokládalo

Čistá Plzeň je dceřinou společností Plzeňské teplárenské, která patří městu. Radnici se tedy prodražilo, když v září 2015 převzala svoz odpadu od soukromých firem. Jedním z hlavních důvodů k této změně byla snaha města zajistit palivo pro spalovnu, která také spadá pod teplárnu.

Náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS tvrdí, že lidé z Plzeňské teplárenské s vedením radnice budou hledat cestu, jak výdaje města na likvidaci odpadu snížit.

„Zástupci Plzeňské teplárenské mají za úkol zjistit, zda existuje provozní model, který by přinesl úsporu. Mají na to čas do dubna,“ prohlásil.

Náměstek nicméně tvrdí, že pokud radnice nebude chtít omezit rozsah služeb nebo zvednout cenu pro Plzeňany, podstatné úspory se najdou těžko. A zvýšit lidem poplatky za odpad se politici do příštích komunálních voleb pravděpodobně neodváží.

Čistá Plzeň nemá svoji techniku ani zaměstnance

„Náklady na systém svozu odpadu jsou výrazně vyšší, než jsme předpokládali,“ řekl Šindelář.

V rámci zavedení nového systému radnice snížila lidem cenu za odvoz odpadu na polovinu. „Nyní se tedy na poplatcích vybere přes 40 milionů. Předpokládali jsme, že celkové náklady na systém budou kolem 150 milionů a v tom jsme se významně zmýlili,“ sdělil Šindelář.

Náměstek tvrdí, že zřejmě není možné na svozu šetřit. „Pokud se mají poskytovat stejné služby, systém zlevnit nedokážeme,“ sdělil. Zároveň ovšem ujišťuje, že nemá v úmyslu navrhovat zvýšení sazeb za svoz.

Šindelář tvrdí, že náklady na likvidaci komunálního odpadu zvýšilo například zrušení poplatků ve sběrných dvorech nebo posílení systému tříděného odpadu. „Tam jsme zvyšovali kapacitu nádob o stovky tisíc litrů,“ řekl jednatel Čisté Plzně Petr Baloun.

Nynější svoz odpadu v režii městské firmy ovšem prodražuje i skutečnost, že si nedokázala zajistit techniku ani zaměstnance a má je propachtované od soukromých firem. „Nejpozději v září se musíme rozhodnout, jestli pacht prodloužíme,“ řekl Šindelář.

Michal Vozobule, zastupitel opoziční TOP 09, tvrdí, že zástupci města převzetí svozu odpadu nepřipravovali dobře.

„Před volbami bylo hezké naslibovat lidem snížení poplatků za odpad, ale ukazuje se, že ty peníze dnes asi chybí. Zvednout poplatky by bylo politicky nepopulární a těžko s tím dnes někdo přijde,“ konstatoval Vozobule.

Ten je přesvědčen, že by se zástupci radnice měli věnovat vyřešení otázky propachtované techniky a pracovníků.

„Částečná úspora může být v úpravě těchto smluv nebo v rozjezdu vlastního systému se vším, co k tomu patří. To, co tady existuje, je podivný hybrid, který může být výrazně dražší než čistě městský model. Ten by už dnes byl asi ze všeho nejrozumnější,“ prohlásil Michal Vozobule.