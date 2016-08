Žena zažalovala sušický úřad, soud mu nařídil zničit nahrávky z jednání

Soňa Szwajnochová ve středu odpoledne před vyhlášením rozsudku přiznávala, že je nervozní. Sušický městský úřad zažalovala za opakované zásahy do soukromí, když ji úředníci natáčeli podle jejích slov i přes její nesouhlas.

„Postup úřadu, který spočíval v pořizování obrazových a zvukových záznamů proti její vůli v konkrétních dnech, byl nezákonný. Návrh, aby úřadu bylo zakázáno pořizovat obrazové a zvukové záznamy žalobkyně, se zamítá,“ rozhodl senát plzeňského krajského soudu vedený soudcem Václavem Roučkou.

Podle nového občanského zákoníku sice musí občan souhlasit s natáčením, ale zároveň podle správního řádu mohou úředníci záznamová zařízení používat i bez souhlasu dotčeného. V takových případech ale musí pokaždé zdůvodnit, proč k použití techniky přistoupili.

Úředníci musí zničit čtyři záznamy, nahrávat ale mohou dál

Podle soudců to lze parafrázovat tak, že v souladu se zákonem rozhodně není postup: Přišel konkrétní člověk, budeme pořizovat obrazový a zvukový záznam.

Soňa Szwajnochová prohlásila, že ji na úřadě začali natáčet poté, co vystoupila na demonstraci v Praze na podporu Evy Michalákové, která v Norsku bojuje o děti.

„Poukázala jsem na to, že se norský systém pomalu přesouvá do České republiky, jmenovala jsem tam případ ze Slovenska a České republiky. Bohužel jsem tam nazvala OSPOD opatrovnickou mafií,“ řekla Szwajnochová.

Rozsudek si nepřijel vyslechnout nikdo ze sušického městského úřadu. Tajemník Petr Novák později řekl, že o termínu soudního jednání věděli.

Proč na úřadě používali v případu Soni Szwajnochové kameru? „Protože k tomu jsme oprávněni podle správního řádu. Nemá to žádnou souvislost s nějakou demonstrací,“ odmítl Petr Novák.

Soudci v rozsudku nařídili městskému úřadu zničení čtyř konkrétních videozáznamů z loňského a letošního roku, kdy si žena vyřizovala dávky v nouzi nebo nahlížela do spisu OSPOD. Zároveň ale nezakázali ženu natáčet při budoucích návštěvách úřadu, ačkoli to byl také jeden z bodů žaloby. „Bylo by to v rozporu se zákonem,“ krátce vysvětlil soudce Václav Roučka.

Žena podle svých slov už zvažovala, že se ze Sušice odstěhuje, ale drží ji tam děti. Advokátka Zuzana Candigliota, která Szwajnochovou zastupovala, považuje verdikt soudu za významný.

„Je důležité, že se soud zastal práva na soukromí a dal úřadům najevo, že nemohou postupovat svévolně a libovolně, jak se jim zlíbí. I když soud neřekl, že v tomto případě došlo k šikaně nebo schválnostem proti žalobkyni, dal nám za pravdu, že nahrávání bylo nedůvodné,“ uvedla advokátka.