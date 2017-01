Na Šumavě by měl připadnout sníh, otevřou se další sjezdovky

První dny nového roku by měly na hory v Plzeňském kraji přinést první silnější sněžení. Podle předpovědí meteorologů by do konce týdne mělo na Šumavě napadnout deset až dvacet centimetrů sněhu, většina ve středu.