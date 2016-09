Studentskou ulici obsadili dělníci. Opraví povrch, kanalizaci i zastávky

Velká fréza ve Studentské ulici ubírá z vozovky asi dvaceticentimetrovou vrstvu a recyklovatelnou drť sype do návěsů nákladních automobilů.

„Je to celková rekonstrukce komunikace, při které se upravují i konstrukční vrstvy podloží,“ vysvětlil Zdeněk Pilík, šéf stavební společnosti Berger Bohemia.

Doprava od Gerské ulice dolů k Plaské je v opravovaném úseku převedena přes střední dělicí pás do protisměru, auta mají v každém směru jen jeden jízdní pruh.

Autobusová zastávka směrem na Doubravku je nově v místě, kde před opravou byl odbočovací pruh do Komenského ulice.

„Kvůli stavebním pracím teď není možné odbočení ze Studentské do Komenského ulice,“ řekl David Malán z magistrátního odboru investic.

Oprava 840 metrů dlouhého úseku Studentské ulice je naplánovaná do konce letošního roku.

Nová silnice bude nejen bez vyjetých hlubokých kolejí, ale dojde i na opravu kanalizace nebo přestavbu zastávek hromadné dopravy.

Řidiči se v této části města musejí vyrovnávat i s kompletní rekonstrukcí tramvajové trati v Gerské ulici, kvůli které jsou uzavřené přejezdy přes koleje v křižovatkách s Kralovickou a Manětínskou ulicí. Až na Košutku má první tramvaj dojet 27. listopadu.

Na radnici zatím nejsou kvůli stavbě žádné stížnosti

„Třetí stavební akcí bude přechod pro chodce na konečné tramvaje linky číslo čtyři. I když nebude znamenat výraznější omezení dopravy, stavební práce znepříjemní život místním obyvatelům. Ochranný ostrůvek pro chodce bude rozšířený, upravené budou jízdní pruhy, chodníky, přechod bude osvětlený. Cílem je zvýšení bezpečnosti,“ vysvětlil Malán.

Starosta nejlidnatějšího městského obvodu Miroslav Brabec ve čtvrtek řekl, že na radnici zatím nemají stížnosti, které by souvisely s velkým stavebním ruchem. „Máme problém jen se vjezdem do náměstí Odboje, ale ten vyřešíme,“ uvedl Brabec.

Ve čtvrtek začala zatím jen s minimálními omezeními oprava Letkovské ulice v Božkově. V pondělí 19. září začne oprava povrchu v Samaritské ulici, která je důležitou spojnicí mezi městskými částmi Bory a Doudlevce.

„Termín dokončení je 2. října,“ uvedl Václav Lacyk, který je koordinátorem dopravních staveb na území města Plzně.

Do konce září mají být hotovy práce na horkovodu v Husově ulici, do 30. listopadu má být zprovozněný i druhý most přes řeku Úslavu na Rokycanské třídě u Divadla Alfa. Rekonstrukce železničního koridoru včetně úprav velkého podjezdu Gambrinus - jen o pár stovek metrů dál směrem k centru Plzně, by měly skončit příští rok.

V roce 2017 budou v Plzni uzavřené železniční podjezdy u hlavního vlakového nádraží a začne i rekonstrukce Pattonova mostu (psali jsme zde). V plánu je i rozšíření Karlovarské třídy od Lékařské fakulty směrem do centra o jízdní pruh pro autobusy.

V budoucnu by měla projít omlazovací kúrou i druhá část Studentské ulice - od křižovatky s Gerskou ulicí až na okraj města.

„Naším úkolem je pomoci, aby dopady staveb na lidi a dopravu byly co nejmenší,“ říká Václav Lacyk. Ten patří do týmu lidí, kteří stavby nejen koordinují, ale zároveň hledají i co nejvhodnější objízdné trasy.