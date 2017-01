Gotické malby by mohly do Stříbra přilákat turisty, říká památkářka

Památkářka stříbrské radnice Ivana Osmiková vysvětluje, že prvním krokem k restaurování gotických maleb bude převedení kostela z majetku církve na město.

„Radnice už zahájila potřebná jednání. Objekt pochází ze 13. století. Je to tedy nejstarší stavba na Stříbrsku. Podmínkou získání peněz na záchranu vzácných maleb je právě převod kostela na město,“ vysvětila Osmiková.

Římskokatolická církev kostel zachránila, když zajistila stavební obnovu. Svatostánek je tedy po stavební stránce v pořádku, ale interiér není zrestaurovaný.

Kostel se zachoval z původní osady Doubrava

„Církev nápad na převod kostela na město uvítala. Na Stříbrsku je hodně kostelů převedených na obce nebo na spolky, které se o jejich opravy či využití ke kulturním účelům starají,“ informovala památkářka.

Gotické malby v kostele svatého Petra a Pavla jsou podle ní unikátem, díky kterému může město výrazně poskočit v žebříčku turistického zájmu.

„Kolem kostela se letos začala opravovat první část ohradní zdi. Do dvou let má být kompletně hotovo. Až budou zrestaurované gotické malby, stane se to ohromným magnetem. Kostel je totiž jediná budova, která se dochovala z původní osady Doubrava. Tu vyplenili Švédové. Až se kostel opraví, chtěli bychom ho zpřístupnit,“ popsala Osmiková.

Stříbrskou památkovou zónu by mohla oživit i oprava rozsáhlého systému hradeb, což by podle názoru Ivany Osmikové znamenalo investovat desítky milionů korun.

„Není to problém jen estetický, důležitá je hlavně statika hradeb. Před několika lety se část hradeb sesunula na jeden z domů, ale naštěstí se nic nestalo. Od té doby se hradební systém dlouhý přibližně dva kilometry postupně opravuje,“ řekla Osmiková.

Dva roky byl kvůli havarijnímu stavu hradeb uzavřený vstup do městského parku. Hradby byly jen podepřené, město nakonec získalo mimořádnou dotaci a v současné době se severní část opravuje.

„Krásu hradeb mohou zájemci ocenit pohledem na rekonstruovanou část pod Husitskou baštou, což je jediná z bašt které se zachovaly z původního opevnění. Je to na příjezdu po Plzeňské ulici do historického jádra města,“ upřesnila Ivana Osmiková.

Stříbrská památková zóna je velmi rozsáhlá, náměstí a jeho nejbližší okolí už je opravené. „Město by nemělo polevit, protože díky turistickému ruchu by se mohlo dostat mezi nejznámější místa v Plzeňském kraji,“ přála by si Osmiková.