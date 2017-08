Střední školy berou uchazeče i v létě, o některé obory ale není zájem

Některé obory se z důvodu nízkého zájmu nemohou ani otevřít. Jen na středních školách zřizovaných krajem je víc než 6,5 tisíce volných míst, brány základních škol přitom v červnu opustilo jen něco málo přes čtyři tisíce žáků.

Podle Jaroslavy Havlíčkové, vedoucí odboru školství krajského úřadu, je nejméně zájemců o maturitní obory Mechanika instalatérských a elektrotechnických zařízení a Telekomunikace, mezi těmi učebními pak o obory Chemik, Výrobce potravin, Výrobce a dekoratér keramiky a Ošetřovatel.

„Ne všechny obory můžeme každý rok otevřít. Letos neotevřeme obory Instalatér, Elektrikář a maturitní obor Sociální činnost. Málo zájemců evidujeme v posledních letech také ve všech stavebních oborech,“ řekl ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Sušice Jaromír Kolář. Nemá pocit, že by se situace v letošním roce nějak výrazně odlišovala.

Řeznické řemeslo v republice pomalu vymírá

Do většiny učebních oborů na této škole se mohou zájemci hlásit až do konce prázdnin. Podle Koláře ale v letních měsících rozhodně nepřicházejí desítky zájemců, ale jednotlivci. Jedním z důvodů je, že se rodina do oblasti přistěhovala.

Také Střední průmyslová škola dopravní nemůže z důvodu nízké poptávky otevřít jednu specializaci, konkrétně Ekologii u oboru Mechanizace a služby, podle ředitele Jiřího Svobody se to stalo letos poprvé.

„Ani další obory nejsou stoprocentně naplněné. Bohužel ta situace je v posledních letech obdobná,“ posteskl si Svoboda, který během léta přijal jedinou přihlášku.

Otevřené přijímací řízení je nadále i na Střední odborné škole ve Stříbře. „Nemáme sice žádný obor, který by se nemohl otevřít, ale s naplněností mají problém všechny,“ oznámila ekonomka školy Jiřina Pokorná.

Zájem o jednotlivé obory podle jejích slov každoročně kolísá. Letos bylo více uchazečů o obor Veřejnosprávní činnost, a to na úkor Přírodovědného lycea a Agropodnikání.

Také klatovská Střední škola zemědělská a potravinářská má ještě volnou kapacitu. „Jsem velice rád, že na obor Agropodnikání budeme mít o hodně víc zájemců než minulý rok,“ uvedl ředitel Vladislav Smolík a dodal, že každoročně bývá problém naplnit obor Řezník-uzenář, letošní rok patří k těm lepším, nastoupit má sedm žáků. „Je to vymírající řemeslo po celé republice,“ vysvětlil Smolík.

O něco méně zájemců než obvykle zaznamenal letos obor Cukrář. Škola by také mohla otevřít ještě jednu celou třídu Kuchařů-číšníků. „Kromě zemědělství je to jeden z našich stěžejních oborů,“ konstatoval Smolík. Nicméně zájem zatím není, zřejmě tedy zůstane u jedné s třiceti žáky.

Gymnázium a Střední odborná škola Plasy v letošním roce hlásí mírný nárůst zájemců. Loni měla v létě volnou kapacitu i na čtyřletém gymnáziu, letos zbývají poslední místa na oborech Agropodnikání a Obchodní akademie.

„Celkově počet dětí ve škole narostl, už jsme dosáhli počtu pěti set,“ vyčíslila ředitelka Markéta Lorenzová s tím, že největší zájem je tradičně o Veterinářství. Tento obor zaznamenává téměř trojnásobný převis.

Podle Jaroslavy Havlíčkové z krajského úřadu je na středních školách zřizovaných krajem 6 614 míst, z toho 3 102 v oborech s maturitní zkouškou, 2 555 v oborech s výučním listem, 420 na čtyřletých gymnáziích a zbytek v jiných oborech. Aktuální nabídku volných míst na středních školách je možné najít na stránkách krajského úřadu.