Město se ptá obyvatel, jak by měla vypadat Plzeň za dvacet let

9:29 , aktualizováno 9:29

Obyvatelé Plzně mají možnost říci, jak si představují svoje město za zhruba dvě desetiletí. Radnice shromažďuje názory lidí do konce ledna a jejich vize by se mohly promítnout do takzvaného strategického plánu.