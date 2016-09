Studenty Sportovního gymnázia v Plzni přivítal olympionik Krpálek

Start nové etapy Sportovního gymnázia, která nyní namísto na Slovanech sídlí v areálu ve Skvrňanech, spolu se studenty a pedagogickým sborem přivítal i zlatý medailista olympijských her v Riu – judista Lukáš Krpálek.



Sám Krpálek má svá studia na střední škole v Praze spojené hlavně se sportem. „Když jsem přišel do Prahy, začal jsem se judu věnovat na sto procent. Na střední jsem pak moc nechodil, což se pak také promítlo i na nějakém tom opakování ročníku,“ vzpomíná dnes s úsměvem na školní léta jihlavský rodák, který se prý i na vysoké škole objevoval převážně jen při zkouškách.

Sportovní gymnázium má nejen v rámci kraje, ale i celé republiky vynikající renomé. Mezi jeho absolventy se totiž řadí současné sportovní hvězdy, kterými jsou například fotbalový brankář Petr Čech, trojnásobná olympijská medailistka Kateřina Emmons nebo wimbledonská vítězka a stříbrná olympionička z Londýna Andrea Hlaváčková.

Jeho absolventem je ale také vynikající judista Tomáš Knápek, díky kterému se na slavnostní otevření dostavil i Krpálek. Na letních olympijských hrách v Riu, kde získal zlatou medaili, mu právě Knápek dělal sparingpartnera.

Původní objekt na Slovanech škola opustila po 26ti letech. Nový areál poskytuje podle ředitelky Mileny Majerové kvalitnější podmínky pro teoretickou výuku i sportovní účely.

Do úprav prostor školy a do nových sportovišť, která by měla být dokončena do konce října, investoval kraj jako zřizovatel gymnázia postupně 151 milionů korun.

Na Slovany míří škola církevní

Budovu v Táborské ulici po gymnáziu obsadila Církevní ZŠ a SŠ. Třídy středoškolské dosud sídlily ve Spáleném Poříčí, třídy základního vzdělávání se otevírají letos poprvé.

Začíná se první a šestou třídou, další budou vznikat postupně v pěti letech za sebou. Plný provoz plánuje od školního roku 2020/2021, celková kapacita školy bude 270 žáků. Dnes do první třídy nastoupilo 16 dětí, do šesté 22. První ročníky střední školy bude navštěvovat 90 studentů

Biskupství novou školu založilo na základě dlouhodobé poptávky veřejnosti a jako doplnění církevního školství v Plzni. Do projektu nové školy investovalo doposud biskupství 2,5 milionu korun.