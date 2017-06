Pětatřicetiletý recidivista dostal trest s pořadovým číslem šestnáct

František Hák ze Starého Plzence má jistotu, že za měsíc bude slavit své šestatřicáté narozeniny ve vězení. V pátek mu senát Okresního soudu Plzeň-jih nepravomocně vyměřil 32 měsíců do věznice s ostrahou, protože s Josefem Netušilem loni zbili a zranili lidi v baru ve Starém Plzenci.

Pro Háka to je podle aktuálního rejstříku trestů jeho 16. odsouzení, o dva roky mladší Netušil je trestaný podeváté.

„Hák je speciální recidivista. Má sklony k páchání násilné trestné činnosti. Navíc nyní projednávaný skutek spáchal v době, kdy mu běželo podmínečné odsouzení a kdy měl nařízené domácí vězení,“ připomněla státní zástupkyně Šárka Komorousová.

Podle závěru soudu nešli loni v listopadu Hák s Netušilem do baru ve Starém Plzenci na pivo, ale někoho zbít. Oba byli podle spisu pod vlivem alkoholu. V podniku zamířili rovnou na toaletu.

Soudci neuvěřili, že obžalovaní činu litují

„Tam Hák ukázal na poškozeného Jana S. a řekl Netušilovi: ‚To je on. Zabij ho!‘ Netušil několikrát udeřil poškozeného do hlavy, po chvíli se přidal i Hák. Pak vytáhli Jana S. ke kulečníkovému stolu. Hák Jana S. udeřil pěstí do hlavy, až spadl na zem,“ popsala státní zástupkyně.

František Hák potvrdil konflikt na toaletě. „Hledal jsem tam elektrikáře, ale už nebyl v baru. Zeptal jsem se Jana S., jestli neví, kde je. Odpověděl mi, ať neotravuju a jdu házet holčičky do rybníka. To se mě dotklo. Asi před čtyřmi lety jsem byl neprávem ve vazbě za to, že jsem hodil holčičky do rybníka, přitom to nebyla pravda,“ popisoval Hák verzi, které ale soudci příliš nevěřili.

V pátek Hák i Netušil u soudu tvrdili, že je vše mrzí a chtějí se omluvit zraněným. „Jejich lítost nemůžeme hodnotit jako upřímnou. Byli ohroženi tresty odnětí svobody až na tři roky. Protože u Háka je resocializace výrazně ztížená, předchozí výkony trestů byly bez většího efektu, trest mu byl vyměřen při samé horní hranici,“ vysvětlila soudkyně Simona Kuboušková.

Netušila soudci poslali do vězení na 26 měsíců. Oba jsou už teď ve výkonu trestu za předchozí trestnou činnost.

Odsouzení i státní zástupkyně si nechali lhůtu pro případná odvolání.