O život se nebojím, říká soudce, který poslal Kajínka na doživotí

Co říkáte tomu, že prezident Miloš Zeman hodlá udělit milost Jiřímu Kajínkovi?

Mně nepřísluší komentovat to, že prezident uplatňuje své ústavní právo na milost, protože to je institut, který je zakotven v ústavě. Pan prezident se z něho nemusí zodpovídat, dokonce ho ani nemusí odůvodňovat a pokud ho odůvodní, může ho odůvodnit jakýmkoli způsobem. To nic nemění na tom, že se jedná o jeho ústavní právo a jeho odpovědnost.

Léta se objevují nové a nové informace o panu Kajínkovi. Vyvolává to ve vás nějaké emoce nebo zpytování svědomí? Napadlo vás, že jste něco udělal špatně?

To mě opravdu nenapadlo, žádné svědomí nezpytuji. Já jsem se již k důvodům rozsudku obsáhle vyjádřil a poukázal jsem na rozhodující věci našeho rozhodnutí. Nemám důvod se k tomu vracet, protože pan Kajínek se dostane na svobodu ne v důsledku nějaké revize soudního procesu, ale dostává se na svobodu výhradně na podkladě použitého ústavního práva pana prezidenta. Takže já nemám žádný důvod vracet se k té kauze a nemám žádný důvod měnit naše závěry a argumenty.

Na sedm let bez trestného činu by měl dohlédnout Krajský soud v Plzni Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek oznámil, že Jiřímu Kajínkovi udělí milost s podmínkou, že po dobu sedmi let nesmí spáchat žádný trestný čin, jinak se vrátí zpátky do vězení. Podle trestního řádu by měl na dodržování této podmínky dohlížet Krajský soud v Plzni. Mluvčí soudu David Ungr věc zatím odmítl komentovat s tím, že rozhodnutí o udělení milosti ještě nebylo vydáno. V obecné rovině by ale podle něj krajský soud pouze realizoval udělení milosti a dohlížel na podmínky v ní uvedené. "Podmínky bychom neukládali my. Pouze bychom kontrolovali, zda jsou plněny podmínky, jež byly stanoveny v případné milosti," řekl Ungr agentuře ČTK. Zřejmě nejznámější český vězeň si odpykává doživotní trest za dvojnásobnou nájemnou vraždu, která se stala v roce 1993 v Plzni. Jiří Kajínek tam zastřelil podnikatele Štefana Jandu a jeho bodyguarda Juliána Pokoše. Kajínek několikrát žádal o znovuotevření případu, soud mu ale nikdy nevyhověl. V roce 2000 utekl z věznice na Mírově.

Vy jste pro deník Právo řekl, že pan Kajínek v poslední době už nezpochybňuje rozsudek, ale délku trestu.

Takto, jak jsem to zaregistroval, tak byl odůvodněn poslední návrh na obnovu řízení.

Důvod je podle vás změna taktiky? Dá se to nějak logicky vysvětlit?

Na to vám nejsem schopen odpovědět.

Byl Kajínek váš nejtěžší případ?

Naprosto jednoznačně nebyl.

Bojíte se o sebe či rodinu po propuštění pana Kajínka?

Na to se mě ptají všichni. To, že naprostá většina odsouzených, kterým omezíme osobní svobodu nebo je postihneme nějakou citelnou sankcí, nás z toho důvodu zřejmě nebude mít ráda, to je něco, co k práci soudce patří.

Napadlo vás, že byste požádal o ochranu?

V žádném případě. Není důvod.

Máte vy nějaké vysvětlení, proč se pan Kajínek stal celebritou? Dopomohl mu k tomu jeho příběh, nebo média, nebo něco jiného?

Vždy když přijde návrh na obnovu řízení nebo stížnost pro porušení zákona, je to v bezprostřední časové souvislosti s tím, že se něco promítne v rámci pořadu. Kdysi to bylo na Nově, dnes na Primě a vždycky s tím byly spojeny ještě další akce. Ať už šlo o vydávání knížek nebo o premiéru filmu.