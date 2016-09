Z pekárny udělali pěstírnu konopí, tři obžalované poslal soud do vězení

Obžalovaný Martin Hockicko má jít za mříže na čtyři roky, Jan Ostrý a Roman Dojčar dostali tři roky, Jiří Jankovec bude dva a půl roku v podmínce.

„Rozsudek není pravomocný,“ potvrdili advokáti i soudce. Roman Dojčar se ihned odvolal, ostatní obžalovaní i státního zástupce si ponechali lhůty pro případná odvolání. Vyměřené tresty jsou hluboko pod spodní hranicí trestní sazby, která je osm až dvanáct let vězení.

Podle obžaloby pěstírnu v areálu bývalé chebské pekárny provozovali Martin Hockicko a Jan Ostrý, druhou si od nich nechal postavit v bytě na chebském sídlišti Jiří Jankovec.

Ten v červenci u soudu řekl, že se loni dostal do nesnází. „Před rokem jsem říkal Martinovi, že asi přijdu o práci. Sešli jsme se, řekl, o co by šlo, jestli mám nějaký prostor. Byl jsem v bezvýchodné situaci, chtěl jsem pomoci i přítelkyni. Zoufale jsem potřeboval peníze. Tak jsem řekl, že bych to zkusil,“ popisoval Jankovec, proč a jak se zapojil do marihuanového byznysu.

Majitel pekárny tvrdí, že o pěstírně nevěděl

Hockicko s Ostrým mu podle jeho slov pěstírnu v bytě sestavili a zprovoznili. Plánoval, že za tři měsíce sklidí první úrodu, tu zpeněží a více než sto tisíc korun bude přilepšením před Vánocemi. Hockicko mu prý řekl, že se o distribuci postará sám.

Jenže místo Jankovce sklízela rostliny policie. Už po měsíci. V té době byly podle jeho slov rostlinky vysoké 30 až 50 centimetrů.

Větší pěstírnu než v bytě pak našli policisté v areálu bývalé chebské pekárny. Kromě Hockicko a Ostrého, kteří ji podle policistů provozovali, u soudu skončil i majitel areálu podnikatel Roman Dojčar. Ten tvrdil, že o pěstírně konopí nevěděl. „Je to nesmysl. Hockicko byl můj zaměstnanec, Ostrý jeho kamarád,“ odmítl podnikatel obžalobu.

Zajímavostí je, že na rozdíl od mnoha podobných případů obžalovaní v této kauze poctivě platili elektřinu, kterou spotřebovali na osvětlení rostlin a chod vzduchotechniky.