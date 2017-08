Soud projednává pokus o vraždu na ubytovně. Obžalovaný je Rumun

Poškozený dvaapadesátiletý cizinec křestním jménem Nikolaj u soudu vypověděl, že v osudný den seděl v kuchyňce a s kamarádem z Ukrajiny sledoval na tabletu seriál.

Pak uslyšel křik z prostoru před ubytovnou. Sundal sluchátka a šel se s dalšími ubytovanými podívat, co se děje.

„Byl tam obžalovaný opřený hlavou o zeď a byl celý od krve. Nevím, co se tam stalo. Šel jsem zpátky do kuchyňky. Najednou jsem dostal ránu do zad. Padl jsem na zem. Než jsem se zvedl, obžalovaný měl v ruce velký kuchyňský nůž. Něco rumunsky křičel a mával proti mě nožem. Byl opilý,“ popsal zraněný muž.

Obžalovanému hrozí až osmnáct let vězení

Útočníka chtěl chytit za ruce, ale on ho pořezal. „Pořezal i jednoho ze svých krajanů. Vůbec jsem nevěděl, že mě bodl do hrudníku. Pak jsem si sundal triko, které mi roztrhal. Byl jsem celý od krve. Útočníka drželi další Rumuni, i ty chtěl napadat,“ vypověděl poškozený.

S pořezanou rukou a třícentimetrovou ranou v hrudníku ho tehdy záchranáři odvezli do nemocnice.

„Hned jsem šel na sál. Tam mi rány čistili a zašívali. Do druhého dne jsem byl v nemocnici. Deset dní jsem nemohl chodit do práce,“ řekl poškozený.

Obžalovanému jedenatřicetiletému Rumunovi hrozí za pokus o vraždu až osmnáct let vězení. Rozsudek v případu ještě nepadl, hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků.