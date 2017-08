Muže trestaného za stalking teď soudí i za týrání manželky

Podle státní zástupkyně Marcely Šímové se pětačtyřicetiletá žena musela svému muži ve všem podřídit. Neustále jí vytýkal, že nic neumí, je k ničemu, ani nádobí neumí umýt. Ze šatníku jí vyřadil věci, které by jí slušely. Nařizoval, co si má obléci.

„Také jí bezdůvodně vytýkal nevěru. Kontroloval jí osobní věci, z mobilu vymazal soukromé kontakty, zamykal ji v bytě zejména, když měla podlitiny. Na nákupy mohla chodit do jediné prodejny, na poštu dvakrát do měsíce. Když musela jet k lékaři, vždy ji doprovázel. Dostal ji do stavu, kdy se mu podvolila,“ uvedla státní zástupkyně.



Devětkrát trestaný invalidní důchodce, jehož jméno nelze zveřejnit kvůli ochraně oběti, všechna obvinění popřel. „Cítím se naprosto nevinen,“ prohlásil.

Uvedl, že naopak on ženu zachránil, když ji v parku okradli a znásilnili tři muži. Nechal ji u sebe a ona se s ním rozhodla žít.

Obžalovanému hrozí až osm let vězení

„Manželku jsem nikdy nemlátil, státní zástupkyně mě očerňuje. Proč jsem s ní všude chodil? Ona trpěla záchvaty. Bouchla s sebou na zem, nevěděla o sobě. Já s ní chodil, aby nespadla pod auto. Mám ji rád,“ prohlásil u soudu muž, kterému hrozí až osm let vězení.

Státní zástupkyně také uvedla, že obžalovaný ženu ke sňatku přinutil výhrůžkami, že ji půjčí ke znásilněním kamarádům, nechá ji v lese napospas zvěři, případně ji v Boubíně přiváže řetězem a nechá umřít.

Znalci u poškozené zjistili posttraumatický stresový syndrom, za prožité útrapy požaduje jako odškodnění milion korun.

Obžalovaný recidivista dostal poslední trest v březnu, a to podmínku za stalking, tedy nebezpečné pronásledování (čtěte zde). Jeho obětí byla vdova po muži, který se předloni oběsil v Nýrsku kvůli podezření, že zneužívá svoji malou dceru (psali jsme zde).

Dobu, kdy musel být invalida přítomen u soudu, tehdy využila jeho manželka, utekla z bytu a týrání oznámila na policii. Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků.