Pro mladíka, který chtěl k Islámskému státu, chce žalobce čtyři roky vězení

Státní zástupce Jakub Kubias navrhl, aby soud uznal Silovského vinným z pokusu o podporu terorismu. Polehčující okolností je podle něj doznání a také dosavadní bezúhonný život obžalovaného.

„Nebezpečnost jeho jednání je však velice vysoká. Fenomén terorismu se rozšiřuje a teroristická hrozba se zvyšuje,“ podotkl Kubias. Tvrzení Silovského, že chtěl, aby ho v Sýrii zabili, považuje žalobce za účelovou změnu výpovědi.

Kromě nepodmíněného trestu pro Silovského požaduje ambulantní psychiatrické léčení.

Obhájce Vojtěch Dragún ještě v pátek soudu navrhoval, aby bylo provedeno další psychiatrické vyšetření jeho klienta, zda trpí autismem. Soudce Martin Kantor ale návrh zamítl jako nadbytečný.

Dragún chce, aby soud jeho klienta obžaloby zprostil. „Po návratu do České republiky přehodnotil svůj názor na Islámský stát. Nebylo prokázáno, že by se radikalizoval. Činu se dopustil za snížené příčetnosti a lituje svého jednání,“ uvedl Dragún.

Čeká se na rozsudek

Po poradě senátu by měl soud ještě v pátek dopoledne vynést rozsudek.

Podle obžaloby dvaadvacetiletý Jan Silovský přijal islám a v roce 2015 se rozhodl prodělat výcvik a vstoupit jako bojovník do řad Islámského státu.

Loni si zajistil letenku a dostal se až do tureckého Instanbulu, kde ho ale 4. února na letišti zadrželi tamní policisté. Stalo se to poté, co jim při kontrole dokladů nedokázal vysvětlit, proč přicestoval.

Vzali ho proto na výslech a v jeho mobilním telefonu záhy našli videa o Islámském státu. Tehdy se Silovský přiznal, že se chtěl dostat do Sýrie. Policisté ho pak deportovali zpátky do Česka.

Chtěl jsem, aby mě zabili, hájí se obžalovaný

Silovský je od loňského července ve vazbě, hrozí mu dvanáct až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest.

Před soudem se hájí tím, když chtěl odcestovat do Sýrie, nechtěl nikoho zabíjet. „Chtěl jsem, aby tam zabili oni mě. Míval jsem deprese a úzkosti,“ prohlásil.

Uvedl také, že už před časem přijal islám a měl představu, že se po smrti stejně jako islámští bojovníci dostane do nebe (psali jsme zde).

Podle znalců trpí Silovský schizoidní poruchou osobnosti, psychiatr pro něj navrhoval ambulantní psychiatrické léčení.

Podle odborníků mohl obžalovaný v islámu nalézt ventilaci svých frustrací, náboženství mu mohlo dávat jakýsi cíl a smysl života (psali jsme zde).