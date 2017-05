Říkal jsem zbij ho, ne zabij, hájí se obžalovaný z rvačky v hospodě

V pětatřiceti letech už třináctkrát odsouzený František Hák konflikt vysvětlil sporem s elektrikářem, kterému předem zaplatil, ale on s prací otálel a peníze vrátit nechtěl.

V podvečer 23. listopadu loňského roku řemeslníka potkal právě v tomto baru. Vzrušeně se dohadovali, Hák se pak pohádal s barmankou a odešel.

Uvedl, že asi po hodině šel venčit psa, a při tom potkal svého známého čtyřikrát trestaného třiatřicetiletého Josefa Netušila. S ním se do baru vrátil, aby spor s elektrikářem vyřešil.

Podle státní zástupkyně Šárky Komorousové se šli Hák s Netušilem do baru poprat, elektrikáře tam ale nezastihli a napadli někoho jiného.

Ležícího muže kopali do hlavy, říká státní zástupkyně

„Šli na toaletu, tam Hák ukázal na poškozeného Jana S., a řekl Netušilovi: ‚To je on. Zabij ho!‘ Netušil několikrát udeřil poškozeného do hlavy, po chvíli se přidal i Hák. Pak vytáhli Jana S. ke kulečníkovému stolu. Hák Jana S. udeřil pěstí do hlavy, až spadl na zem. Hák ležícímu muži šlápl na hlavu a oba obvinění pak do ležícího nejméně jednou kopli do těla a hlavy, Netušil s rozběhem,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně.

U barového pultu Hák poslal k zemi ranou pěstí dalšího muže. Netušil se podle státní zástupkyně vrátil ke kulečníku, omotal si ruku psím obojkem s kovovými hroty a útočil na další muže.

„Hák v baru opakovaně vykřikoval, jestli má jít pro pistoli. Že si půjde pro kulomet a samopal a celou hospodu vystřílí,“ uvedla státní zástupkyně.

František Hák potvrdil první konflikt na toaletě. „Hledal jsem tam elektrikáře, když už nebyl v baru. Zeptal jsem se Jana S., jestli neví, kde je. Odpověděl mi, ať neotravuju a jdu házet holčičky do rybníka. To se mě dotklo. Asi před čtyřmi lety jsem byl neprávem ve vazbě, že jsem hodil holčičky do rybníka, přitom to nebyla pravda,“ vysvětloval Hák s tím, že jej pak Jan S. udeřil do hrudníku.

Oba obžalovaní jsou nyní ve vězení

„Řekl jsem Josefovi: ‚Zbij ho!‘ ne ‚Zabij ho!‘ Pak jsme se mlátili na záchodě i před ním. Bili nás i tágama. Byla to řetězová reakce. Pak přijela policie. Já jsem nikoho nekopal,“ tvrdí František Hák. Odmítá, že by vyhrožoval vystřílením hospody.

Podobně konflikt popsal i Netušil. Odmítl však, že by plnil příkazy vydávané Hákem, kdy má koho bít. „Já nejsem žádný pes, abych poslouchal. Jana S. jsem udeřil jednou na záchodě a podruhé asi venku. Byla to taková moje reakce, nedala se zastavit,“ tvrdí muž.

Jan S. si pamatuje, jak na toaletu přišli Hák s Netušilem a začali ho bít. „Dostal jsem pěstí na oko. Další rány na hlavu jsem se snažil vykrývat, mohlo jich být tak deset. Až později jsem se od svědků dozvěděl, že jsem ležel u kulečníku na zemi a tam do mě snad kopali. Já se probral, když u mě klečeli policisté a záchranáři,“ uvedl Jan S.

Za pokus o těžké ublížení na zdraví, výtržnictví a další trestné činy hrozí oběma obžalovaným až deset let vězení. Oba jsou nyní ve vězení. Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků.