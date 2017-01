Místo laciného noclehu se řidič dočkal bití, málem přišel o oko

Čtyřiašedesátiletý občan Srbska Živko P. jako řidič přivydělával k důchodu. Tehdy v noci zaparkoval náklaďák s kosmetikou u chebského obchodního centra a jedl, když se u dveří vozu objevila žena.

Senior tvrdí, že odmítl její nabídku na sex, ale neodolal druhému návrhu, že se může v jednom z bytů vyspat za pět eur.

“Jsem hlupák. Věděl jsem, že za pět eur není ubytování ani ve psí boudě, ale v tu chvíli jsem si to neuvědomil. Protože poslední noc jsem spal v autě, myslel jsem si, že se někde vyspím líp,“ vysvětloval pak policistům Živko P.



Žena, která se podle něj jmenovala Martina, ho prý měla k bytu zavést. Šli spolu asi deset minut po cyklostezce podél řeky.

Přestal jsem vidět na oko, popsal útok poškozený

„Žena, aby řeč nestála, řekla, že chce sedm eur. Souhlasil jsem. V ten moment se tam objevil muž, se kterým mluvila u nedalekého obchodního centra. O něm mi tvrdila, že je to její bratr. Ten chtěl 30 eur. Než jsem stačil zareagovat, dostal sem velkou ránu do oka. Cítil jsem, jak mi po obličeji teče krev, otéká celá levá část obličeje. Přestal jsem na oko vidět. Pořád jsem dostával další a další rány do hlavy,“ později líčil zbitý muž.

Útočníkem byl podle státního zástupce devětatřicetiletý Roman Duda z Chebu. Podle obžaloby oběť připravil o klíčky k autu i sáček s penězi, v němž byly stovky eur, srbské dináry, chorvatské kuny i polské zloté.

„Přetahovali se o něj. Útočník cizince povalil na zem, ale napadený dokázal obžalovaného Dudu srazit nohama do řeky. Poškozený utrpěl zlomeninu čelisti, poranění očnice, zlomeninu výběžku jařmové kosti,“ vyjmenoval některá zranění státní zástupce Martin Rykl.

Zbitý muž volal o pomoc a někdo zřejmě přivolal policisty, protože ti byli na místě během několika minut a zadrželi podezřelého.

Napadený šofér má dosud psychické problémy

Dudovi, který byl podle spisu v minulosti opakovaně odsouzen za loupež nebo krádeže, nyní hrozí až dvanáct let vězení. Tento čin je kvalifikovaný jako loupež.



Duda u soudu nevypovídá a mlčel i na policii. Zraněný Srb poslal soudu vyjádření, že kvůli přetrvávajícím psychickým problémům po napadení ani nevychází z domu, a proto nepřijede ani k soudu do Čech.

Od nezaměstnaného Dudy, který podle svého vyjádření pobíral 3400 korun sociálních dávek, požaduje odškodné 161 tisíc korun.



Duda pouze uvedl, že by chtěl poškozeného slyšet u soudu a také požadoval výslech své bývalé přítelkyně. To je podle všeho žena, která šoféra oslovila. Rozsudek zatím nezazněl, hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků.