Plzeňský soud tvrdě potrestal pěstitele konopí. Odhalila je fotopast

16:46 , aktualizováno 16:46

Za pěstírny konopí v přístavcích domů na severním Plzeňsku padly u Krajského soudu v Plzni přísné tresty. Bohumila Týce a Josefa Dobřanského, v jejichž budovách kytky rostly, poslal soud na čtyři roky do vězení. Tomáš Bejsta a Jan Havlík by měli v nejpřísnějším vězení strávit dokonce devět let.