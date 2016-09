Oslava s domácí vodkou na ubytovně skončila šesti bodnými ranami

Čtyřiačtyřicetiletého Orbána, který pochází z maďarsko-ukrajinského pomezí, přivezla k soudu eskorta z plzeňské věznice. Činu podle svých slov lituje.

„Večer jsem vypil decku vodky samohonky a jedno pivo. Přišel jsem na pokoj, byl tam spolubydlící. Bylo vidět, že něco popil. Řekl jsem mu vtípek, který si říkáme normálně. On se ale zvedl a řekl: ‚Teď dostaneš!‘ Následovala velice sprostá nadávka. Začal mě mlátit pěstmi do hlavy. Šel z něj strach. Byl veliký,“ líčil obžalovaný.

Při bitce nějaké rány od soka vykryl rukama. „Skoro jsem upadl na zem. Sáhl jsem v pudu sebezáchovy do stolku u postele pro nůž. Ukázal jsem mu ho. Šermovali jsme rukama. Chtěl jsem ho bouchnout. Bodl jsem ho do břicha. Přendal jsem si nůž do druhé ruky. Dvakrát jsem ho bodl ze strany, dozadu. On klekl na kolena. Už jsem na něj neútočil. Políbil jsem ho na hlavu. Já nejsem žádný vrah,“ shrnul István Orbán.

Poškozený měl v těle šest bodných ran

Má sice maďarské jméno a hovoří maďarsky, ale žije na Ukrajině. V České republice je asi dva roky, z toho půl roku žil v ubytovně v Blatnici. Pracoval ve firmě v Myslince, stejně jako jeho spolubydlící.

Ve vazbě podle svých slov uvažoval i o sebevraždě, proto několik týdnů strávil v brněnské vězeňské nemocnici.

Podle státní zástupkyně lékaři napočítali v těle poškozeného šest bodnutí - tři těsně vedle páteře, jedno v hrudníku, další v podbřišku a jedna rána byla v rameni. Případ je kvalifikovaný jako pokus o vraždu.

Než soud rozhodne, nejspíše to potrvá delší dobu, poškozenému se totiž nedaří doručit předvolání k výslechu.