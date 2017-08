Nepracoval, přesto si dopřával luxusu. Od žen vymámil jedenáct milionů

Před Krajským soudem v Plzni stanul sedmadvacetiletý muž, který podle obžaloby během šesti let vylákal od tří žen přes jedenáct milionů korun. Vladimír Lokaj z Karlovarska tvrdí, že šlo o půjčky, které by jednou splatil. Za podvod mu hrozí až deset let vězení.