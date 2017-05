Nazval mě opicí, řekl u soudu muž obžalovaný z napadení revizora

„Mám pocit, že jsem byl neprávem obviněn za čin, který jsem nespáchal,“ odmítl během soudního jednání vinu Tony Dyke, Nigerijec, který žije v Česku už více než patnáct let a má zde přidělený azyl.

Vinu naopak připisuje revizorovi, který byl podle jeho slov bezdůvodně agresivní. Dyke tvrdí, že jej revizor napadl ve chvíli, kdy si označoval jízdenku ve strojku. K tomu prý přistoupil poté, co zjistil, že první označení nebylo dostatečné.

„Chytil mě za krk, stáhl mě ze sedačky, musel jsem se držet tyče. Nemohl jsem moc dobře dýchat,“ vypověděl obžalovaný a dodal, že poté, co se mu podařilo revizora odstrčit, jej prý tento muž asi dvakrát udeřil pěstí do obličeje. Během potyčky jej prý také nazval opicí.



Tekla mi krev z oka i z pusy, popsal revizor

Padesátiletý revizor Petr T. líčí incident velmi odlišně a jednoznačně odmítá, že by Dykea napadl. Poté, co nastoupil u zimního stadionu do vozu a vyzval cizince k předložení platného cestovního dokladu, se podle něj muž zvedl ze sedačky a chtěl si označit jízdenku.

„Já jsem se držel tyče, na které strojek byl, a pokoušel se mu v tom zabránit. On mě ale zády odstrkával a lístek si označil,“ uvedl revizor a odmítl, že by Dykea chytil pod krkem. Během strkanice jej prý pouze rukou chytil kolem hrudníku.

Lístek odmítl uznat jako platný a muži sdělil, že zavolá policii. „Když jsem vyndal z kapsy mobil a podíval se na něj, přišel úder. Neviděl jsem to, ale jediné přijatelné vysvětlení je, že mě udeřil pěstí. Byla to nesnesitelná bolest. Tekla mi krev z oka i pusy,“ popsal revizor.

Cizinec v minulosti napadl i revizora v Praze

Poranění oka způsobil střep brýlových skel. Petr T. upozornil, že byla vyrobená z tvrzeného plastu a úder musel být opravdu silný, když je dokázal rozbít. Revizor je dosud v pracovní neschopnosti, trpí světloplachostí a bude mít trvalé následky.



Oba muži už se setkali i dříve. Petr T. Tonyho Dykea kontroloval již zhruba před rokem, v den, kdy se cizinec do Plzně přestěhoval. Dyke se svým partnerem se prý pokoušeli zakoupit jízdenku pomocí SMS zprávy, nebyli však úspěšní.

Když je poté revizoři po kontrole vyzvali k zaplacení pokuty, muži odmítli. Odmítali také setrvat z uzavřeném voze do příjezdu policie. „Byl jsem hysterický, měl jsem chuť otevřít dveře sám,“ připustil Tony Dyke.

Ten se do konfliktu s revizorem dostal i v Praze, v místě svého předchozího bydliště. I tento případ skončil u soudu a Dyke od něj odešel s podmínkou. I v tomto případě muž však vinu odmítá.