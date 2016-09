Bratři čelí obžalobě z loupeže, tip na bohatého seniora dala pečovatelka

Podle obžaloby všechno začalo, když se profesionální pečovatelka Martina Šůchová v hospodě pochlubila svému známému Františkovi Řezáčovi, že se stará o bohatého důchodce z plzeňské části Bory. Ten má prý doma v krabici možná až půl milionu korun a další více než milion „na knížce“.

„Obžalovaná řekla, že pokud by pánovi peníze vzali, ani by to nepoznal, a že může od jeho bytu obstarat klíče. Řezáč jí řekl, že kdyby byly klíče, peníze by se mohly ukrást, a pak o tom informoval svého syna,“ uvedla státní zástupkyně Blanka Špánková.

Čtyřiačtyřicetiletá pečovatelka, které hrozí až osm let vězení, pak podle spisu nechala udělat kopie klíčů od domu a bytu seniora, Řezáčovi sdělila adresu, číslo bytu a jméno důchodce.

„Řekla mu, že peníze se nacházejí v papírové krabici od bot červené barvy v sekretáři v obývacím pokoji. Řekla, kdy poškozený chodívá ven z bytu. František Řezáč starší pak klíče i informace předal svému synovi. Ten mu řekl, že s sebou vezme bratra Michala Broma a byt si nejdříve obhlédnou,“ řekla státní zástupkyně.

Šůchová pracovala jako pečovatelka dvacet let

I když senior měl opouštět byt dopoledne, bratři vyrazili do akce 3. prosince kolem čtvrt na pět odpoledne. Čtyřiaosmdesátiletý pán seděl v pokoji a když viděl nezvané muže, pokusil se vstát. Brom ho podle spisu položil na podlahu a přitlačil mu hlavu a tělo na zem. Řezáč zatím prohledával obývací pokoj.

„Našel krabici, ve které bylo nejméně 611 tisíc korun. Bromovi řekl, že to má a mizí. Z bytu utekli. Řezáč starší pak finanční hotovost rozdělil na čtyři díly,“ řekla státní zástupkyně s tím, že každý z obžalovaných dostal svůj díl.

Šůchová, která pracovala jako pečovatelka dvacet let, u soudu odmítla vypovídat a neustále si zakrývala tvář. Na policii dříve uvedla, že v hospodě se jí Řezáč starší ptal, jestli neví o někom, kdo má peníze. Asi o měsíc později chtěl, jestli by od takového bytu mohla zajistit klíče.

„V listopadu jsem si v práci půjčila klíče z trezoru a nechala udělat duplikáty. Nikdo nic nepoznal. Ze došlo k odcizení peněz jsem se dozvěděla až další středu od sousedů seniora,“ uvedla žena na policii. Odmítala, že by věděla, kde přesně má důchodce schované peníze.

Z bytu pachatelé utekli přes Borský park

Řezáčově žádosti o klíče vyhověla prý proto, že má žárlivého manžela a Řezáč si prý na ni mohl něco vymyslet. Když jí pak po činu nabízel v hospodě peníze, podle svých slov je odmítla.

Třicetiletému Bromovi a jeho o čtyři roky mladšímu bratrovi hrozí až dvanáct let vězení. Brom u soudu odkázal na svoji výpověď z přípravného řízení, v ní mimo jiné uvedl, že s bratrem po loupeži z bytu utekli přes Borský park a podběhli trať do lesa u Výsluní. Tam přepočítali peníze.

„Bylo tam asi 390 tisíc,“ řekl Brom na policii. Přiznal také, že když šli s bratrem pro peníze do bytu, měl v sobě dávku drogy. Podíl z lupu pak prý utratil za drogy a alkohol, koupil si mobil a hrál automaty.

Michal Brom i jeho bratr jsou ve vazbě. Řezáč starší, který je také obviněný, a Šůchová jsou vyšetřovaní na svobodě. Řezáč starší ve středu k soudu nedorazil, je nemocný. Hlavní líčení bude pokračovat v dalších dnech.