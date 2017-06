Za výhrůžky hostům baru dostal recidivista dva roky. Už jednou vraždil

Dvaačtyřicetiletý Esperanza ze Sušice si má dvouletý trest odsedět ve věznici s ostrahou. Soud ho uznal vinným, že loni o Vánocích napadl hosty sušického baru Macao a vyhrožoval jim smrtí.



Rozsudek není pravomocný, odsouzený i státní zástupkyně si nechali lhůtu pro případná odvolání.

Obžalovaný při hlavním líčení odmítl vypovídat, ale nařkl soud, že manipuluje s důkazy.

Podle spisu Esperanza v noci na 25. prosince napadl v baru Lukáše K. Muž uvedl, že si tehdy v baru pouštěli písničky a Esperanza chtěl také jednu. Pak Lukášovi K. řekl, že seděl za vraždu.

„Odpověděl jsem, že se o tom nechci bavit, že mě to nezajímá. Najednou spustil, ať si to s ním jdu rozdat ven,“ popsal Lukáš K., který pak s příbuzným raději utekl.

Odpykal si trest za vraždu, pak si změnil jméno

Podle obžaloby Esperanza tomuto svědkovi také nadával. „Vyhrožoval, že mu rozbije hubu a všechno to tam rozmlátí. Vyzýval ho, aby si to s ním šel rozdat ven. Pak pěstí udeřil do břicha provozovatele baru. Kopal do židlí a rozbíjel věci v podniku. Výhrůžky nejméně u tří lidí vzbudily obavy o život,“ uvedla státní zástupkyně Petra Švecová.



Za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování hrozí Esperanzovi až tři roky vězení. Od incidentu v baru Macao je ve vazbě, na svobodě byl před tím necelého půl roku.

Za tu dobu zaměstnal úředníky hned několika přestupky a soud projednává ještě jeho další prohřešky.

David Esperanza se původně jmenoval Janeček. Pod tímto jménem byl také odsouzen na jedenáct a půl roku za vraždu z roku 1998. Přejmenovat se nechal v roce 2014.