S maketou pistole křičel Alláhu akbar. Studenta poslal soud na terapii

„Dali jsme mu při podmínečném upuštění od potrestání roční podmínku a nařídili jsme sociální terapii. Trest jsem neuložila, protože jsem dospěla k závěru, že postačí projednání věci před soudem. Zohlednila jsem i věk chlapce, jeho jednání už bylo přes čáru,“ zdůvodnila verdikt předsedkyně Okresního soudu Plzeň-sever Iveta Zítková.

Teď mladík absolvuje probační program, který se jmenuje Naboso, kde se bude učit základní sociální věci.

„Terapie by měla být zaměřená na sociální dovednosti a na to, aby začal ctít a uznávat autority. Asi jedinou autoritou v rodině je pro něj dědeček, jemu jedinému řekl, co se ve škole stalo,“ vysvětlila Zítková.

U soudu se chlapec za své jednání omlouval, ale podle Zítkové to nevyznělo příliš upřímně. Podle jejích slov případ od začátku provázely rozpaky, jestli jednání kriminalizovat.

Žák s maketou pistole křičel ve třídě Alláhu akbar (8. 11. 2016)

VIDEO: Žák s maketou pistole ve třídě křičel Alláhu akbar Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Znalkyně uvedla, že chlapec by měl být pod odborným dohledem. Chybí mu empatie. Už na základní škole měl dvojku z chování, byl i ve středisku výchovné péče na dobrovolném pobytu.

Nyní je student podmínečně vyloučený ze školy a dostal trojku z chování.

Incident se v kralovické střední škole stal loni na začátku listopadu. Student prvního ročníku tehdy během vyučovací hodiny odešel na toaletu a když se vrátil do třídy, měl v ruce maketu zbraně a křičel Alláhu akbar.

Policisté ho tehdy obvinili z výtržnictví a z nebezpečného vyhrožování. Otřesená učitelka na začátku letošního roku ze školy odešla.