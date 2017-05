Začaly Slavnosti svobody, na bezpečnost dohlédnou stovky policistů

Oslavy osvobození potrvají od pátku až do pondělí. Organizátoři předpokládají, že v závislosti na počasí je navštíví padesát až sto tisíc lidí. Plzeňské oslavy konce 2. světové války jsou jednou z největších událostí svého druhu v Evropě.

Po všechny dny budou na několika místech v Plzni k vidění vojenské kempy. „Novinkou letošních slavností se stane scéna v parku za obchodním centrem Plaza. Bude tam historický vojenský tábor, kde se bude prezentovat americká armáda v době osvobození Plzně v roce 1945,“ řekl náměstek primátora Martin Baxa.

Policisté v ulicích Protože se Evropa v posledních době stává terčem teroristických útoků, provázejí oslavy osvobození v Plzni mimořádná bezpečnostní opatření. Očekává se, že do krajské metropole zavítá 50 až 100 tisíc návštěvníků. Ve službě jsou stovky strážců zákona včetně kriminalistů v civilu. Krajský policejní šéf Pavel Krákora uvedl, že letošní opatření budou víc zaměřena na monitorování pohybu automobilů, ty nákladní by se do bezprostřední blízkosti míst, kde se shromáždí víc lidí, neměly dostat. K dispozici bude také zásahová jednotka. Celkově má policii při oslavách posílit zhruba 300 lidí. „Bude nasazen i specialista, který prošel výcvikem v Izraeli a dokáže možné útoky specifikovat a upozornit na hrozící nebezpečí,“ konstatoval Krákora. Připustil, že lidé mohou narazit i na osobní kontroly ze strany kriminalistů v civilu. Na některých místech už se také objevily betonové bariéry bránící průjezdu automobilů.

Tábor bude věnovaný 16. obrněné divizi U. S. Army. Odehrávat se v něm budou komentované ukázky výstroje a výzbroje americké obrněné pěchoty. Část kempu bude představovat stanový historický tábor Československé samostatné obrněné brigády a RAF.

U Kulturního domu Peklo návštěvníci oslav najdou tábor současné americké armády. Uvidí expozici zaměřenou na americkou pěchotu nebo výcvikový prostor, kde si budou moci vyzkoušet překážkovou dráhu.

Dobový vojenský kemp zaměřený na další legendární americkou vojenskou jednotku 2. pěší divizi bude k vidění v Proluce v Křižíkových sadech. V areálu Depo 2015 se bude prezentovat Armáda ČR.

Hlavní vzpomínkový ceremoniál se uskuteční v sobotu od 16 hodin v sadech Pětatřicátníků u Památníku generála Pattona.

Do vojenských kempů na několika místech v Plzni už přicházejí první návštěvníci. (5. května 2017)

Největším lákadlem nedělního programu bude jistě Convoy of Liberty, který vyjede v 11 hodin ze Sukovy ulice na Borech, bude pokračovat po Klatovské třídě a sady Pětatřicátníků a kolem půl jedné by měl dorazit na náměstí Republiky. K vidění by mělo být na 200 vozidel. Půl hodiny před polednem by také měly nad městem proletět armádní letouny.

Lidé, kteří by se chtěli setkat s válečnými veterány, budou mít příležitost v pondělí. V Měšťanské besedě se od 9.30 hodin uskuteční beseda s veterány a také autogramiáda.

Kompletní program oslav osvobození nejen v Plzni, ale i v dalších městech kraje najdete na internetových stránkách zde.