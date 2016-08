VIDEO: Skauti z Domažlic řádili v bahně a svým videem baví celý svět

„Ohlasy na video jsou skvělé. Žádní rodiče si zatím nestěžovali, na stránce Junáka se sice objevilo pár komentářů, že jsme nezodpovědní, ale naprosté většině se to líbí,“ řekla autorka videa. To se stalo suverénně nejúspěšnějším v celých dějinách světového skautingu.

Vše přitom vzniklo náhodou. „Byla slyšet bouřka, běžela jsem sklidit připravenou hru do lesa. Když jsem přiběhla zpátky, už pršelo. Protože mi bylo hrozné vedro, zůstala jsem na dešti. Pak se ke mně začali připojovat i další, protože déšť byl příjemný. Až kluky napadlo se po té trávě sklouznout, protože za chvilku napršela vrstva vody,“ vypráví.

Uvědomila si, že někde v kufru má vodotěsný mobil a že by ho při této příležitosti mohla otestovat.

„Běžela jsem ho vyhrabat a začala točit. Děti zrovna v tu chvíli v panice utíkaly z teepee, aby se schovaly do stanu, některé se té bouřky dokonce bály. Když ale viděly, jak se tam kloužeme, hned se přidaly. Během chvíle byl venku celý tábor,“ popisuje nečekanou táborovou zábavu.

Když přijela domů, použila první volně stažitelný program a v něm během hodiny video sestříhala. Výsledek dala na Facebook. „Věděla jsem, že se na video všichni těšili. Když mělo asi po týdnu 500 zhlédnutí, měla jsem velkou radost,“ popsala skautka.

Netušila, jaký humbuk se kolem záběrů rozpoutá.

„Napsali nám z ústředí Junáka, že by to chtěli na jejich facebookovou stránku. To jsem měla radost podruhé. Potřetí, když video během několika dnů získalo okolo sta tisíce zhlédnuti a super ohlasy,“ pochvaluje si.

Když po několika dnech spot viděla na Facebooku světové skautské organizace, nemohla uvěřit svým očím. „Přišlo mi šílené, že naše video, které vzniklo spontánně a nemělo jiný účel, než zanechat vzpomínku na náš zážitek a v podstatě bylo jen pro nás, získalo takovou popularitu,“ svěřila se Natálie Böhmová.

Gratulovali jí lidé z celého světa. „Dokonce mi psal i jeden Kanaďan, aby mi poděkoval, že jsme takové video sdíleli. Že mu až vehnalo slzy do očí, díky tomu, jaké krásné vzpomínky se mu vybavily. Tohle mě potěšilo obzvlášť. Přišlo mi i okolo patnácti žádostí o přátelství na Facebooku od skautů z různých koutů světa, z Brazílie, Alžírska, Bangladéše či Srí Lanky,“ vyjmenovává skautka.

Úspěch, který dovádění v blátě přineslo, překvapil i potěšil také vedoucí zmíněného tábora Veroniku Pavlíkovou. „Jsem za takové ohlasy moc ráda. Vůbec jsem to nečekala, video bylo původně jen pro nás. Co se známých týče, nikdo nám nevěří, že by skautské video mohlo mít takový úspěch,“ potvrzuje.