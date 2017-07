Sady natahují sítě proti kroupám, ovoce z neúrody chtějí prodávat samy

To málo, co ovocnářům zbude, hodlají prodávat hlavně ve svých či farmářských prodejnách, kde dosáhnou vyšších cen než v supermarketech. Ceny jablek by se tam měly pohybovat od 12 do 20 korun, tedy jako loni.

„Vše, co zemědělci nepotřebují, nás letos postihlo. Dvakrát přišly mrazy a zmrzly květy, část jich opadala i kvůli suchu. Zatím se nám vyhnuly jen kroupy,“ vylíčil spolumajitel padesáti hektarů především jablečných sadů ve Vranově na Rokycansku Richard Schwarz. Ten průměrné škody u jablek odhadl na polovinu plánované úrody.

Jana Zikmundová, vedoucí sadů Nebílovy, si posteskla, že chodit v této době mezi stromy je hodně depresivní zážitek.

„U švestek nám zbylo procento úrody. Odhaduji, že na třech hektarech sklidíme padesát až sto kilogramů švestek a loni tam bylo osmnáct tun. Zvažujeme, jestli má cenu stromy česat,“ popsala Zikmundová.

Ta se těšila na první úrodu ze tří hektarů třešní mladé výsadby. „Bohužel zbylo pět procent ovoce,“ řekla Zikmundová.

Za ztrátami ovocnářů je podle jejich názoru globální změna klimatu, která přinesla extrémní sucha, kroupy a jarní mrazy.

„Počasí se mění. Co bylo před padesáti roky jednou za deset let, se dnes opakuje téměř každý rok,“ podotkl Schwarz.

Sady plánují sítě proti kroupám i závlahový systém Sadaři z Nebílov chtějí přejít na moderní způsob pěstování ovoce, kdy se větve stromů přivazují k drátěné konstrukci tak, aby vytvořily stěnu a plody se mohly sklízet z plošiny. V sadech bude také závlahový systém a sítě proti kroupám. Celý sad by měl přejít na nový typ pěstování do deseti let, výnos by se měl zvednout o polovinu.

Zatímco při normální úrodě sadaři horko těžko prodávají svoje ovoce, Schwarz prý má v tomto období několik telefonátů denně, jestli nebude mít na prodej švestky.

Špatná úroda postihla ovocnáře v celé Evropě. Všude jsou škody přibližně ve výši čtyřiceti až padesáti procent. Stejně je na tom Polsko, které je největším hráčem na trhu a zásobuje celou Evropu.

Podle sadařů neúroda zvedne ceny ovoce a sníží marže marketům. Ty totiž kvůli nedostatku ovoce budou muset farmářům platit více, aby jim zboží prodali.

