Šimpanzi dostali k Vánocům větší výběh, zoo by se ráda dočkala mláděte

„Jde o jeden z největších výběhů pro šimpanze v zemi. Ale po světě jsou ještě daleko větší,“ řekl ředitel plzeňské zoologické zahrady Jiří Trávníček, který popřál šimpanzům hodně mláďat.

Poprvé pustila zoo šimpanze ven z klece do volného výběhu v roce 1999, po čtyřiceti letech. V té době měla málo peněz, takže postavila výběh z použitých sloupů z chmelnic. Za sedmnáct let ale shnily.

„Takže jsme to vyzdili a udělali pořádně na dalších osmdesát let,“ uvedl Trávníček.

Na stromy zatím zoo opice nepouští proto, že je velmi rychle zdevastují, jak jsou zvědavé a lámou větve. Šimpanzi už kdysi lezli po dubech, ale pak se také jedna opice po pádu téměř utopila, takže zoo stromy z bezpečnostních důvodů zadrátovala ohradníkem.

Samec Bask se zatím moc nepáří

Zahrada by se ráda dočkala mláděte. Samci Baskovi bude v lednu čtyřiadvacet let a vzhledem k tomu, že se šimpanzi dožívají až čtyřiceti let, je podle Trávníčka v nejlepších letech. „Bohužel se zatím moc nepáří,“ podotkl.

Podle mluvčího zoo Martina Vobruby by mohla být řešením nová samice, která by dala páření nový impulz.

Jediné šimpanzí mládě, které zoo zatím odchovala, byla v roce 2003 Bamia. Té se letos ve francouzské zoo narodil sameček.

Zoo teď vlastní dvě chovné samice Zizwu a Zedonju z Holandska, narozené v letech 1987 a 1994. Minulý rok na Vánoce přibyla Mária ze Španělska, které bude příští rok třicet.