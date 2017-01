Známého matky zmizelé dívky našel oběšeného bytný, nesl mu smlouvu

Podle informací MF DNES se muž oběsil v podkrovním bytě v bytovém domě v Čeminech a v pondělí odpoledne ho našel majitel bytu, který mu nesl dohodu o prodloužení nájemní smlouvy.

Mužovu smrt nyní vyšetřuje policie, která nařídila soudní pitvu (psali jsme zde).

V úterý byl byt zapečetěný policejními páskami, na zemi ještě ležela gumová rukavice a stará vložka zámku. V domě bez výtahu je šest bytů, v každém patře dva.

Muž pracoval jako bagrista i na opravě nádraží v Plzni

Podle sousedky, která chce zůstat v anonymitě, bydlel muž v bytě od loňského září společně s kamarádem a jeho přítelkyní.

„Byl usměvavý, bezproblémový. Jako ostatní se po týdnu střídal na topení v domě, ve kterém se topí dřívím a uhlím. Když jsem měla pocit, že topení není moc teplé, stačilo mu poslat SMS a už běželi do kotelny a hned přitopili. Omlouval se, když třeba zaspali. Nejdřív topil jeho spolubydlící, pak se to naučil i on. Když jsem ho potkala na chodbě, byl usměvavý. Žádné zvláštní návštěvy, žádný kravál, žádný křik se z bytu neozývaly. Je děsivé, co se stalo,“ vypráví žena z domu.

Pohřešovaná dvanáctiletá Michaela Patricie Muzikářová.

Domnívá se, že všechno, co se v poslední době dělo, muže lidově řečeno „semlelo“, a proto si vzal život.

Muž ani jeho spolubydlící podle ní neměli problémy s placením nájemného a majiteli bytu nedluží ani korunu. Jezdil autem, většinou přišel z práce a šel rovnou do bytu.

Z jeho profilu na Facebooku vyplývá, že ač měl jen jednu ruku, živil se na stavbách jako bagrista a stavební dělník. Některé fotografie a videa jsou z loňského podzimu z rekonstrukce hlavního vlakového nádraží v Plzni.

„Možná mu byl jeho hendikep trapný. Třeba v kotelně měl přes rameno hozenou bundu, aby to nebylo tolik vidět,“ myslí si sousedka.

Uvedla také, že si není jistá, jestli měl někdy nyní pohřešovanou dívku u sebe v bytě nebo že by ji v Čeminech viděla. „Byl to slušný člověk, nevěřím tomu, že by dívce něco udělal,“ řekla žena.

Po dívce se slehla zem, policie nemá konkrétní stopu

Michaela Patricie Muzikářová z Ústí nad Labem zmizela pravděpodobně 11. ledna, kdy nepřišla do školy. Její matka nahlásila pohřešování tentýž den v ̈podvečer. Od večerních hodin 11. ledna je školačka vedena v databázi jako Dítě v ohrožení.

Kriminalisté vyslechli desítky lidí z dívčina okolí včetně rodiny, kamarádů a spolužáků. Prohlížejí stovky hodin kamerových záznamů. Opakovaně prohledávali místo bydliště pohřešované i okolí. Konkrétní stopu ale policie stále nemá. Po dívce se pátrá nejen v Česku, ale i v zahraničí.