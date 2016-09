Autobusy zahltí Plzeň, varuje dopravce před rušením centrálního nádraží

Po desítkách let Plzeň zřejmě přijde o jednu ze svých podivných zvláštností. Autobusové nádraží už nebude vzdálené více než dva kilometry od hlavního vlakového, ale přímo vedle něj. Stavební povolení je vydané.

Náměstek plzeňského primátora pro dopravu Petr Náhlík naznačil, že v budoucnu město nepočítá s Centrálním autobusovým nádražím u Skvrňanské třídy, ale bude preferovat malé přestupní terminály.

„Lidé, kteří jezdí do Plzně od severu, od Třemošné, už dnes přestupují na městskou hromadnou dopravu na zastávkách Okounová nebo u Gery. Přestoupením na tramvaje ušetří ve špičce i čtvrt hodiny,“ vysvětluje Náhlík, proč je dobré přestupní terminály preferovat.



Podle Zdeňky Kmochové, ředitelky společnosti POVED, regionálního organizátora dopravy v Plzeňském kraji, jsou ale mnozí lidé zvyklí jezdit až na Centrální autobusové nádraží. „Když jsme některé linky ukončili u Gery, přišlo nám pak dost stížností. I když jsme měli spočítané, že hodně cestujících přestupuje, přesto mnoha lidem vadilo ukončení linek už tam,“ uvedla Zdeňka Kmochová.



Nebude kde odstavit autobusy

Z dosud zpracovaných projektů a záměrů přestupních uzlů na okrajích Plzně podle odborníků vyplývá, že v nich nebude příliš místa pro odstavení autobusů.



Kromě terminálu u hlavního vlakového nádraží vznikne další v Kaplířově ulici. V místě současného fotbalového hřiště by v budoucnu mělo být i velké parkoviště. „Parkoviště by mělo fungovat podobně, jako to současné před hlavním vlakovým nádražím. Bude pro osobní auta, ale v případě potřeby bude použitelné i pro odstavení autobusů. Tři parkovací místa pro auta budou stačit pro odstavení jednoho autobusu,“ uvedl náměstek plzeňského primátora Petr Náhlík.



Jaroslav Vejprava, šéf největšího meziměstského dopravce v kraji ČSAD Autobusy Plzeň, podotkl, že zamýšleným zrušením Centrálního autobusového nádraží v Plzni se téměř nic nezmění.

„Jen bude jezdit po městě více prázdných autobusů. Autobusy musejí někde tankovat, řidiči odevzdávat tržby, stejně kvůli tomu budou muset po Plzni jezdit. Dnes ve špičce stojí na odstavných plochách Centrálního autobusového nádraží před další jízdou 70 autobusů. Pokud autobusové nádraží skončí, budou muset někam přejíždět. Místa na terminálech jim stačit nebudou,“ řekl Vejprava.

Už na podzim přijde areál Centrálního autobusového nádraží v Plzni o podstatnou část odstavné plochy. Město tam vybuduje parkoviště pro odstavená auta (psali jsme zde).

Část autobusů by se pak mohla přesunout na někdejší autobusové nádraží v Domažlické ulici.

„Podle studie se tam po úpravách vejde 22 autobusů. Na autobusové nádraží dokážeme naskládat asi 30 autobusů, ale pak musíme najít místo ještě pro dalších 20. Pokud budou jezdit na Doubravku přímo do areálu ČSAD, budou to další najeté kilometry prázdných vozů po městě navíc. Budeme chtít jejich úhradu,“ netají šéf ČSAD Autobus Plzeň Jaroslav Vejprava.



Lidé z dopravní branže říkají, že když se začínaly rodit plány na menší autobusové nádraží u toho vlakového, podle záměru tam měly končit krátké linky z Rokycanska a jižního Plzeňska. Většina autobusů měla pokračovat až na Centrální autobusové nádraží.



Podle posledních záměrů by stávající autobusové nádraží mělo v budoucnu zmizet a je jednou z rozvojových ploch pro výstavbu.