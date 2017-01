Obyvatelé Rokycan poslali radnici sedm set nápadů na vylepšení Stráně

„Dlouhodobě usilujeme o postupnou přírodě blízkou obnovu a úpravu Husových sadů a Kalvárie včetně nejbližšího okolí. Nyní připravujeme podklady pro komplexnější zadání obnovy této lokality. Vzhledem k významu a rozsahu území chceme o tématu diskutovat s co nejširší veřejností,“ vysvětluje rokycanský starosta Václav Kočí, proč se město rozhodlo do jednání o budoucnosti lokality zapojit i obyvatele.

Ti už odevzdali 700 anketních lístků, a to buď prostřednictvím sběrných boxů nebo vyplnili formulář na webových stránkách města. Zapojit se do hlasování mohou do 31. ledna. Stejný den je i uzávěrka dětské výtvarné soutěže nazvané Co nám chybí na Stráni.

Chystá se výstava fotografií a setkání s občany

Až do 15. února mohou lidé zasílat současné i historické fotografie, které se týkají Stráně. Příspěvky do fotografické soutěže je možné přidávat trojím způsobem.

Snímky v digitální podobě mohou zájemci přidat do formuláře na webu. Klasickou fotografii pak buď zašlou na adresu města nebo ji přinesou do rokycanského informačního centra.

Vybrané fotografie budou součástí výstavy Proměny Stráně, jejíž vernisáž se uskuteční na konci února při příležitosti připravovaného setkání s veřejností.

Husovy sady a Kalvárie jsou nápaditou zelenou dominantou při pohledu z města směrem na sever. Původně byla Stráň jen řídce porostlá keři a ojediněle stromy.

Významnější výsadba stromů a zřizování cest započaly začátkem 70. let 19. století. V roce 1872 městská rada rozhodla o koupi pozemků na Stráni a osázení pozemků stromy, tak začala parková úprava.

Slavnostní otevření Stráně i s velkým altánem se uskutečnilo 15. června 1895. S nástupem komunistického režimu sady přešly pod správu lesního úřadu, který je postupně zalesnil smrky.

„Proto dnes mnozí Stráň vnímají spíše jako les. Stráň ale není les. Do druhé světové války naši předci tento park projektovali a budovali s dlouhodobou koncepcí a s úmyslem začlenit ho do rekreační zóny města,“ přibližuje Vladimíra Hupáková z odboru rozvoje města - správy zeleně.

Snahou města je nyní v tomto úsilí pokračovat, území oživit a přizpůsobit ho potřebám současných návštěvníků.