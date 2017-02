Muž s probodnutou plící se sám odvezl do 15 kilometrů vzdálené nemocnice

Útočník i oběť se podle několika zdrojů dobře znají. Když třiatřicetiletý muž sám přijel s probodnutou plící do nemocnice, nejprve se mu prý nechtělo příliš mluvit o tom, co se stalo.

Kriminalisté, kteří na případu pracovali, i tak ve čtvrtek dopadli v Blatnici na severním Plzeňsku útočníka, kterému je 39 let.

„Zadržený ve středu dopoledne ve svém vozidle bezdůvodně nožem bodl svého známého. Stalo se to v Rochlově na Plzeňsku. Zraněný pak přešel do svého vozidla, kterým se sám dopravil do zdravotnického zařízení. Po ošetření tam zůstal hospitalizovaný. I když měl poraněnou plíci, jeho život nebyl v ohrožení,“ řekl krajský policejní mluvčí Jan Koželuh.

Útočník s kriminální minulostí skončil v policejní cele

Muž bodnutý do hrudníku v tomto stavu auto řídil 15 kilometrů. Taková je podle navigací nejkratší cesta z Rochlova do nemocnice ve Stodu.

Případ policisté řeší jako těžké ublížení na zdraví. Kvůli pokračujícímu vyšetřování zatím nechtějí komentovat vztahy mezi oběma muži, ani skutečnost, proč byl útočník v minulosti trestán. Místo, kde k pobodání došlo a kde druhý den policisté zadrželi podezřelého, jsou od sebe asi kilometr vzdálená.

„Zadržený má určitou kriminální minulost. Je v policejní cele,“ uvedl pouze policejní mluvčí.