Cizinec se zákazem pobytu v Česku před policisty utekl do ledové řeky

Dvaačtyřicetiletý Chorvat jedoucí ve voze Opel Mokka na sebe upozornil v pondělí kolem 15. hodiny, když se v Tyršově ulici dopustil dopravního přestupku.

„Policisté dali řidiči pomocí výstražného světelného a zvukového znamení pokyn k zastavení. On ale neuposlechl a začal ujíždět. Policisté ho pronásledovali až ke Kalikovskému mlýnu, kde řidič v rychlosti zastavil a vběhl do řeky, kterou přebrodil a utíkal k zahrádkářské kolonii. Policisté ho ale dostihli a a zadrželi,“ popsal mluvčí plzeňské policie Jan Koželuh s tím, že do pronásledování řidiče se zapojili policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed a z oddělení hlídkové služby.

Cizinec má zakázaný pobyt v České republice

Strážci zákona muže podrobili orientačnímu testu na drogy, který byl pozitivní na metamfetamin. Záhy také zjistili, že cizinec byl v Česku v minulosti trestaný a má do letošního listopadu zakázaný pobyt na území republiky.

„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání,“ uvedl Koželuh.

Trestní řízení provedli policisté ve zkrácené lhůtě a cizinec se tak dostal během 48 hodin před Okresní soud Plzeň-město. Ten mu uložil 13 měsíců vězení.