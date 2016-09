Zraněný revizor musel na operaci, napadl ho cestující bez jízdenky

Incident mezi pracovníkem přepravní kontroly a cizincem s africkými předky se stal odpoledne v trolejbusu mezi zimním stadionem a zastávkou U Radbuzy na Doudlevecké třídě. Přestože revizoři často pracují ve dvou, tento byl v trolejbusu sám (o napadení jsme psali zde).

Podle informací z Plzeňských městských dopravních podniků nastoupil revizor do trolejbusu linky číslo 10 u zimního stadionu. Ve vozidle jedoucím směrem do centra města začal kontrolovat jízdenky cestujících.

„Revizora si všiml cestující, který již ve voze jel, náhle se zvedl a chtěl si označit jízdenku. V tom mu revizor zabránil. Cestující jej bez jakéhokoli varování udeřil pěstí do obličeje. Rozbité brýle způsobily revizorovi poranění oka, na které ihned přestal vidět. Přestože silně krvácel, cestujícího ještě udržel na místě až do příjezdu policie,“ uvedla mluvčí dopravních podniků Kateřina Fránová.

Revizor stihl o napadení a zranění ještě informovat svého nadřízeného. Záchranku a policisty na místo přivolal někdo z cestujících.

Podle lidí z dopravních podniků to nebyl první případ, kdy právě tento cizinec v Plzni napadl revizory.

Můžeme vyloučit rasový motiv, říká policie

Podle dostupných informací je téměř padesátiletý revizor po první operaci a zřejmě jej čekají ještě další. Jako revizor pracuje čtyři roky a v minulosti byl policistou.

„V současné době s ním nejsme v kontaktu,“ řekl v pátek generální ředitel dopravních podniků Michal Kraus.

Mluvčí plzeňské policie Hana Štefflová uvedla, že policisté stále zjišťují, co potyčce přecházelo, jak se chovali a co přesně dělali cestující i revizor.

„Jsou zahájeny úkony pro podezření z ublížení na zdraví. Jednoznačně můžeme vyloučit rasový motiv,“ uvedla Štefflová. Policie zatím nikoho neobvinila.

Ředitel Kraus řekl, že dopravní podniky zraněnému poskytnou veškerou podporu.

„Je to pro nás šokující případ násilí. Žádné z předchozích napadení, kromě těžkého zranění revizora při vyhození z vozu, nebylo tak brutální. V blízké budoucnosti plánujeme vybavení vozidel kamerovým systémem. Pak v případě jakýchkoli incidentů nebudou pochybnosti, co a jak se stalo. Pokud se testování osvědčí, do dvou tří let bychom chtěli mít kamerami osazena všechny vozidla,“ prohlásil Kraus.