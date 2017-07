Mladík strhl ženě řetízek z krku a utíkal, tři kolemjdoucí ho chytili

Šestapadesátiletou cizinku přepadl dvacetiletý muž v sobotu kolem šesté hodiny ráno na Klatovské třídě nedaleko křižovatky se Sukovou ulicí.

„Vstoupil jí do cesty a z krku jí silou strhl řetízek. Žena se pokusila o obranu tím, že agresora nakopla do nohy. Tím však ztratila rovnováhu a sama upadla na zem. Pachatel pak řetízek, který mu během nečekané ženiny obrany vypadl z ruky, sebral a dal se na útěk,“ popsala přepadení mluvčí plzeňské policie Hana Štefflová.

Útočník ale měl smůlu, že přepadení viděli tři muži, kteří okamžitě zasáhli. Lupiče zadrželi a záhy předali policejní hlídce.

Ještě téhož dne kriminalisté mladíka obvinili z loupeže a také zjistili, že je to recidivista, který už byl v minulosti trestaný za násilnou trestnou činnost. Podali proto návrh na vzetí obviněného do vazby, který soud přijal. Nyní mu hrozí až deset let vězení.