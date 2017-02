U Litic má stát průmyslový park, místní lidé chtějí projekt zastavit

Za projektem stojí společnost Accolade. Proti plánu se postavili zastupitelé Plzně-Litic, ale vedení města uvádí, že projekt odpovídá územnímu plánu.

Zástupci radnice upozorňují, že o využití lokality pro průmyslovou výrobu se jednalo od roku 2006 a nikdo to nezpochybňoval. „Zastupitelstvo Litic územní plán projednalo a vyjadřovalo se k němu,“ reagoval primátor Plzně Martin Zrzavecký.

„Nikdy jsme nic netajili,“ tvrdí náměstek primátora Pavel Šindelář. Připomíná, že územní studie k oblasti se schvalovala na podzim v radě města, a to za přítomnosti zástupců městských obvodů.

Zastupitelé Litic ovšem tvrdí, že o plánu neměli informace, a obávají se, že projekt negativně ovlivní život v jejich oblasti.

Starosta Litic by si přál zmenšení plánovaných hal

„Naše zastupitelstvo jednomyslně schválilo usnesení, ve kterém nesouhlasí se záměrem na stavbu průmyslového parku v Liticích, a zároveň žádá orgány města, aby pozastavily schvalovací proces, dokud nebudou zohledněny naše výtky,“ uvedl jeden za zastupitelů Pavel Bosák.

Starosta Litic Jaromír Janoušek řekl, že o záměru investora už loni věděl stejně jako o předcházejících úvahách na využití oblasti.

„Hlavně jsem prosazoval, aby v tom případě byl vyřešený příjezd, aby nákladní doprava nejezdila přes Litice,“ řekl Janoušek.

Starosta uvedl, že nyní se mu nezamlouvá velikost hal a doufá, že bude možné prosadit jejich zmenšení.

Otevřený dopis vyzývá k zastavení projektu

V Liticích se také nyní sbírají podpisy pod otevřený dopis adresovaný členům vedení města s výzvou, aby projekt zastavili.

„Nebyla možnost se k záměru vyjádřit nebo protestovat v raných fázích přípravy,“ stojí v otevřeném dopisu radním města.

Autoři a signatáři dopisu upozorňují, že plánovaný průmyslový park změní vesnický charakter městského obvodu Plzeň-Litice.

Podle plánu mají v prostoru mezi obytnou zástavbou v Liticích a přivaděčem k dálnici D5 na rozloze zhruba 13 hektarů vyrůst haly a parkoviště.

Kdo má budovy využívat, není zatím jasné, protože společnost Accolade nemá dohodnuté konkrétní provozovatele.

Náměstek primátora Šindelář řekl, že když se loni projednával návrh nového územního plánu, nepřišla k dotčené lokalitě ani jedna připomínka. „A plocha byla pro výrobu určená už deset let,“ uvedl.

Náměstek připomínal, že o budoucí podobě lokality se na úrovni městského obvodu Litice diskutovalo. „Na základě toho byly stanoveny základní podmínky pro studii a ta je obsahuje,“ řekl Šindelář.

Náměstek tvrdí, že výrobní areál nemůže zasahovat do současné obytné oblasti. „Podmínkou bylo oddělení veřejným prostranstvím, to znamená urbanistickou zelení,“ sdělil. Šindelář ujišťuje, že nákladní doprava do areálu bude řešena tak, aby neobtěžovala obyvatele Litic.

Šindelář prohlásil, že projednání projektu s veřejností společnost Accolade teprve čeká. „V rámci územního řízení, do kterého se může každý zapojit, investor žádá o územní rozhodnutí a veřejnost má prostor vznášet připomínky a námitky,“ řekl Šindelář.

Zástupce společnosti Accolade Jiří Sochor uvedl, že firma nyní v oblasti zvažuje investici do postupné výstavby nájemních hal pro lehkou průmyslovou výrobu.

„Území chceme připravit pro společnosti, které už v Plzni působí a hledají prostory, kam by mohly rozšířit své podnikání,“ sdělil.

Kdy by se mohlo začít stavět, to není jasné. „Území chceme připravit k výstavbě standardních budov pro podnikání a poté je nabízet výrobním společnostem z regionu. Teprve až budeme mít podepsané smlouvy s budoucími nájemci, budeme investovat do výstavby. Předpokládáme, že zájem budou mít společnosti z oboru strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, e-commerce,“ konstatoval Sochor.