Rada neschválila pronájem pozemků potřebných pro haly v Liticích

„Rada města na základě doporučení komise pro nakládání s majetkem a doručených vyjádření zastupitelů a občanů Litic rozhodla, že nájemní smlouvu na pozemky nutné pro vybudování dopravního napojení se společností Accolade zatím neuzavře,“ konstatoval náměstek plzeňského primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík z KDU-ČSL.

Rada města také přihlédla k rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které před několika týdny zrušilo závěr Krajského úřadu Plzeňského kraje, že projekt nemá významný vliv na životní prostředí.

Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože firma se proti němu odvolala. Mluvčí investora však tvrdí, že se jedná pouze o administrativní záležitost.

Podle Náhlíka město uzavře nájemní smlouvu na zmíněné pozemky, jen pokud firma Accolade získá do 31. prosince 2019 rozhodnutí, že stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí podle Náhlíka nejspíš v této věci rozhodne poměrně rychle. „Jde spíš o to, jak dlouho bude trvat následný proces. My jsme ho odhadli na dva roky,“ uvedl Náhlík.

Někteří zastupitelé i občané Litic proti plánovaným halám o rozloze 55 tisíc metrů čtverečních a výšce 14 metrů dlouhodobě protestují.

Nyní dokonce někteří zastupitelé obvodu přišli s tím, že pokud vedení města Plzně dopustí výstavbu areálu, uspořádají referendum o odtržení Litic od Plzně.

„Stavba nemá žádný veřejný prospěch a v Liticích ji prostě nechceme. Jestli se s investorem dohodl předem někdo ze zástupců města a slíbil mu, že to půjde, pak ho klamal,“ uvedl zastupitel Litic Michal Hausner z hnutí ANO.

Vedení města chce podle něj pronájmem pozemku vytvořit závazek města vůči investorovi. „Ten by vznikl až pronajmutím zmíněných pozemků. Zastupitelstvo ani rada zatím neschválily nic, co by město vůči investorovi zavazovalo,“ dodal Hausner k možnosti pronájmu městských pozemků nutných k vybudování dopravního napojení budoucího průmyslového parku.

Možnost stavět podobné haly je v územním plánu

„Chápu občany Litic, že nechtějí megalomanské haly na svém území,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký z ČSSD.

Připomněl ale, že příběh začal už dávno, kdy byla díky zastupitelům Litic v územním plánu zakotvena možnost stavět podobné haly.

„I v novém územním plánu, schváleném loni na podzim, ta možnost je. My se nemůžeme dostat do situace, kdy v dobré víře někdo investuje a projektuje a my mu pak svými kroky investici znemožníme. Když se zastupitelé a občané Litic ozvali a bojovali proti halám, tak jsme je vyzvali, aby jednali s investorem o kompromisu,“ uvedl Zrzavecký.

Na jaře zástupci městské části Litice předali firmě Accolade návrh, aby se výška plánovaných hal snížila na polovinu a maximální plocha byla 2 100 metrů čtverečních (psali jsme zde). Společnost zatím návrh vyhodnocuje.

Lidé z Litic protestovali proti stavbě průmyslových hal (15. 3. 2017)