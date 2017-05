Voda v Českém údolí může být lepší, oddělit řeku by stálo stamiliony

O tom, že by se kvalita vody v Českém údolí dala zlepšit, začali v posledních týdnech mluvit zástupci města, kraje i Povodí Vltavy.

Už z minulých let je přitom známý návrh možného řešení. Spočívá v oddělení řeky Radbuzy od nádrže. Tím by se zamezilo přísunu živin - zejména fosforu - pro růst sinic a bylo by možné vodu určenou k rekreaci vyčistit odstraněním usazenin a využitím rostlin. Projekt by mohl stát přes 500 milionů korun.

V případě spolupráce zainteresovaných institucí patrně může být reálné zajištění financování akce.

Zhruba před dvěma týdny o myšlence na vyčistění Českého údolí mluvil hejtman Josef Bernard, když oznámil plán zlepšit kvalitu vody v přehradě Hracholusky (psali jsme zde). Ten také uvedl, že cena projektu v řádu stovek milionů v případě Českého údolí nemusí představovat nepřekonatelnou překážku.

Ještě před hejtmanem začali v Plzni jednat o vyřešení problému přehrady zástupci TOP 09 a po nich i primátor.

„Na začátku roku se řešila problematika jezírka na břehu přehrady v areálu Škodaland. Jezírko má malou kapacitu a zvažoval se nápad postavit vedle ještě bazén. Připadalo nám to divné, když je vedle přehrada,“ vysvětluje radní městské části Plzeň 3 Ondřej Ženíšek z TOP 09.

Ten narazil s kolegy na dřívější plány, na kterých se podílel především hydrobiolog Jindřich Duras. Právě on kdysi přišel s myšlenkou oddělit řeku od vodní nádrže.

„Docela nás to zaujalo. Volal jsem proto na kraj a tam mi řekli, že se o to zajímají. Na Povodí Vltavy také uvedli, že zvažují, zda s Českým údolím něco neudělat. Vypadalo to, že se to celé rozjelo,“ sdělil Ženíšek, který záležitost probíral s primátorem Martinem Zrzaveckým z ČSSD.

Hydrobiolog Jindřich Duras řekl, že úvahy o vylepšení Českého údolí stále stojí na konceptu oddělení řeky od rekreační nádrže. „Předběžně se mi zdá, že plocha by neměla být o moc menší než zhruba dvacet hektarů, přibližně tedy alespoň jako polovina Boleváku. Velikost je důležitá, aby nádrž mohla získat samočistící schopnost a zvládnout využívání stovkami lidí,“ uvedl Duras.

Ten se domnívá, že materiálu vytěženého na dně přehrady kvůli vyčistění by bylo možné využít na vybudování širší hráze mezi nádrží a řekou. „Ale všechny úvahy jsou teprve na začátku a je tady dost neznámých,“ upozornil Duras.

Klíčové jsou peníze, myslí si šéf krajské pobočky Povodí Vltavy

Ředitel krajské pobočky Povodí Vltavy Miloň Kučera řekl, že záměr na změny v Českém údolí má reálný základ. „Povodí Vltavy k tomu připravuje své stanovisko. Budu o té záležitosti jednat s hejtmanem, který má o řešení eminentní zájem,“ uvedl Kučera.

Myslí si, že pro plán jsou klíčové peníze. „Vše, co se týká přípravy, posouzení z hlediska biologického nebo nakládání se sedimenty i z pohledu fungování nádrže při zvětšených povodňových průtocích, je řešitelné,“ konstatoval ředitel.

Primátor Zrzavecký se domnívá, že záměr je možné dotáhnout do konce. „Pokud se dohodne město s krajem a s Povodím Vltavy, tak tady šance je. Myslím, že se v roce 2018 mohou otevřít příležitosti získat na to evropskou dotaci,“ řekl.