Porodnice v Rokycanech končí. Chybí lékař a klesá množství porodů

Hlavním důvodem ukončení provozu je podle ředitelky nemocnice Hany Perkové to, že jeden ze tří lékařů, na kterých oddělení stojí, oznámil dlouhodobou pracovní neschopnost. „Důvodů, které k zavření přispěly je ale víc,“ doplnila Perková.

Mezi lety 2010 a 2012 totiž v nemocnici pokleslo množství porodů z 520 na 320 za rok. Nemocnice tak ztratila nárok na vzdělávací akreditaci, což je motivace pro nástup mladých lékařů. Bez akreditace se zde totiž nemohou připravovat na atestaci.

Doktory z nemocnic podle Perkové také odsávají soukromé praxe. Vždy, když se uvolní soukromá ordinace odchodem lékaře do důchodu, odcházejí tam doktoři z nemocnic.

„Lékař v nemocnici má poloviční plat a hodin má dvakrát tolik. Hodinová mzda je tedy čtvrtinová ve srovnání s privátní praxí,“ popsala ředitelka.

Úbytek doktorů kvůli jejich odchodům do privátu zažívala podle ní nemocnice i v minulosti. Tehdy ale ještě přicházeli absolventi fakult. Kvůli ztrátě akreditace ovšem v současnosti už o Rokycanskou nemocnici zájem nemají.

„Navíc není jistota, že nám zdravotní pojišťovny prodlouží smlouvu, kterou máme do konce roku 2017,“ připomněla ředitelka.

Odboráři jsou rozčarovaní z toho, že uzavření oddělení s nimi nikdo nepředjednal.

„Znamená to obcházení zákoníku práce. Kam budou hlavně seniorky z Rokycanska jezdit na ošetření? Do Plzně? Ale kdo jim zaplatí cestu? Kraj by měl zajistit dostupnou zdravotní péči a ne hned oddělení zavřít bez toho, že by sháněli lékaře,“ uvedl šéf odborářů Rokycanské nemocnice František Kuneš.

Ředitelka prohlásila, že prostory uzavřeného oddělení se určitě využijí. Zatím ale odmítla říci jak. Sdělila jen to, že každý ze dvou lékařů bude mít jeden den v týdnu v nemocnici otevřenou gynekologickou ambulanci.

„Navíc začneme jednat s pojišťovnami, že bychom tu chtěli provádět jednodenní gynekologické výkony,“ popsala Perková. To nejsou akutní případy, ale jen ty zákroky, na které se ženy objednávají.