Chlapec spěchal na svět, maminka rodila v sanitce v noci na dálnici

Záchranáři vyjížděli k rodící mamince do Plané před 23. hodinou. Po cestě do plzeňské porodnice ale začalo být jasné, že miminko se narodí dříve, než vůz do nemocnice dojede. Sanitka proto zastavila na odpočívadle.

„Chlapeček, který dostal jméno Petr, se narodil ve 23:23 hodin v sanitce na 93. kilometru dálnice. Na svět mu pomohl lékař Robin Šín s týmem záchranářů. Maminka i chlapec jsou zdraví. Záchranáři je předali na neonatologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Martin Brejcha.

Podle jeho slov bývá ročně v Plzeňském kraji podobných výjezdů asi do deseti. Časté jsou právě u maminek z Tachovska, odkud je to do nemocnice daleko.

Stává se, že se dítě narodí cestou v sanitním voze, nebo se záchranáři už na místě rozhodnou pro domácí porod a maminku s novorozencem odvezou do porodnice až pak. Stal se však i případ, kdy u domácího porodu velmi profesionálně asistoval řidič-záchranář. Ten měl původně nastávající maminku jen odvézt z plzeňské části Bory do porodnice na Lochotíně (psali jsme zde).