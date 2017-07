Dítě z babyboxu v Plzni zemřelo. Matka podle policie vraždu plánovala

Obvinění třicetileté ženy potvrdila ve středu odpoledne policejní mluvčí Markéta Fialová. Podle kriminalistů Plzeňanka chlapce přivedla na svět v neděli ráno doma v koupelně. Již během těhotenství ale plánovala, že dítě zabije.

„Bezprostředně po porodu se za použití hrubého násilí chlapečka snažila usmrtit, v koupelně ji však vyrušila její matka, která o těhotenství své dcery do té doby neměla tušení,“ popsala mluvčí krajské policie Markéta Fialová.

Rodička pak svoji matku požádala, aby chlapce odvezla do babyboxu, a ta její přání splnila. Chlapce vložila do schránky na plzeňském Denisově nábřeží.

Záchranáři pak dítě převezli do nemocnice, kde lékaři zjistili, že má závažná poranění. „A ta nemohla vzniknout při porodu, ale pouze úmyslným cizím zaviněním. Na následky těchto zranění novorozenec druhý den zemřel,“ řekla Fialová.

Policisté zjistili auto i osobu, která dítě do schránky přivezla

Kriminalisté začali případ vyšetřovat hned, jak se zjistilo, že dítě je zraněné. Začali v okolí babyboxu. „V krátkém čase se jim podařilo zaznamenat pohyb vozidla a také osobu, která dítě do babyboxu umístila. Provedenými výslechy dále ustanovili matku, která chlapce porodila,“ vysvětlila Fialová.

Obviněné ženě teď hrozí za vraždu novorozence až výjimečný trest.

.„Je to pro mě osobní tragédie. Nedovedu si představit, že důvodem smrti dítěte byl nějaký atak. Že by ho ta nešťastnice, která ho porodila, nějakým způsobem týrala,“ řekl zakladatel babyboxů v České republice Ludvík Hess.

V neděli se v plzeňském babyboxu našli během tří hodin dva chlapci. Dostali jména Pavel a Luděk. Zatímco Luděk byl zdravotně v pořádku, Pavlíka záchranáři odváželi z babyboxu podchlazeného.

V neděli odpoledne přišla z Fakultní nemocnice v Plzni zpráva, že zdravotní stav Pavlíka se prudce zhoršil a je kritický.

Do babyboxů už lidé odložili 156 dětí

V pondělí mluvčí nemocnice Gabriela Levorová sdělila, že stav dítěte je nadále velmi vážný. O den později už ale odmítla podat jakékoli informace a novináře s dotazy odkázala na policisty. Ti však také odmítli vývoj případu jakkoli komentovat.

Pavlík se ocitl v babyboxu v neděli krátce po šesté hodině ráno. Byl zabalený jen v županu. O tři hodiny později někdo do schránky vložil dalšího novorozeného kluka. Pupečník měl podvázaný českou trikolorou. Byl zabalený do zbytků šedého svetru. Chlapci pravděpodobně nejsou sourozenci. S jistotou to ale potvrdí až testy.

Do babyboxů v České republice už bylo odloženo celkem 156 dětí. V Plzni tato schránka funguje od roku 2011. Od té doby v ní zdravotníci nalezli dvě dívky a tři kluky, včetně posledních dvou chlapců.