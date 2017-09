Prostitutka čelí obžalobě, že po hádce v opilosti bodla expartnera

14:50 , aktualizováno 14:50

Za pokus o vraždu krajana hrozí Slavomíře Ondejkové ze Slovenska až osmnáct let vězení. O letošních Velikonocích, když byli oba opilí, ho podle obžaloby v Domažlicích dvakrát řízla nožem do hlavy a pak bodla do krku. Případ začal projednávat Krajský soud v Plzni.