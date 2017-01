Podjezdy u hlavního nádraží v Plzni se zavírají, čeká se kolaps dopravy

Trolejbusová linka 12 bude nově jezdit po Anglickém nábřeží, kolem pivovaru, na most Nad nádražím, sjede do Železniční ulice, kde budou nově zastávky u výstupu z podchodu pro chodce skrz nádraží. Pak budou trolejbusy pokračovat do Koterovské, kde se napojí na současnou trasu. Autobusové linky 35 a 57 nebudou zajíždět k Ježíšku, ale z Americké pojedou Sirkovou, ulicí U Prazdroje do Šumavské, na zastávce Hlavní nádraží pod budovou soudu budou mít novou počáteční stanici. Noční autobusy budou z Americké odbočovat do Prokopovy ulice, pak zahnou na Most Milenia a budou najíždět na svoji trasu.