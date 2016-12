Dobíjení Plzeňské karty bude snazší, zvládnou to i přístroje ve vozech

První cestující využijí novinku s příchodem roku 2017, ale možná i o pár dnů dříve.

„Jakmile bude systém zprovozněný, okamžitě o tom budeme veřejnost informovat. Testujeme od počátku prosince, v současné době se dolaďují jen detaily,“ potvrdila před Vánocemi mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků Kateřina Fránová.

Jak bude nový systém fungovat? Majitel Plzeňské karty se v počítači připojí do e-shopu a elektronickým bankovnictvím zaplatí předplatné nebo si dobije elektronickou peněženku.

Dosud to fungovalo tak, že pak s kartou musel k některému z upravených bankomatů České spořitelny nebo na zákaznické centrum, aby si kupon nahrál na Plzeňskou kartu.

Teď tato cesta odpadne. Po zaplacení v e-shopu bude stačit nastoupit do některého z vozidel MHD a v cardmanu, ve kterém se dají kupovat jízdenky i platební kartou, si předplatné uloží na Plzeňskou kartu.

„Kupon bude připravený k nahrání v řádu desítek minut po elektronické platbě. U většiny vozidel je cardman s barevným displejem u druhých dveří, u oboustranných tramvají to jsou buď druhé nebo předposlední. Upozorňuje na něj samolepka přímo na dveřích vozidla,“ vysvětlil ředitel Plzeňské karty Martin Chval.

Předplacený kupon je třeba nahrát hned po nastoupení do vozu

Když cestující nastoupí, svoji Plzeňskou kartu nejprve přiloží k označenému místu na cardmanu.

„Pokud je připravený kupon k zápisu, displej to oznámí. Pak se na něm zobrazí dotaz, zda chce cestující transakci nahrát na Plzeňskou kartu. Jakmile na displeji potvrdí ano, vzápětí dojde k nahrání kuponu na kartu,“ popsal Martin Chval.

Potvrzení o uskutečněné transakci pak přijde držiteli karty na e-mail, který uvedl při registraci.

„Slibujeme si od toho zjednodušení pro cestující a časovou úsporu,“ dodal Martin Chval.

Podle mluvčí dopravních podniků si cestující musí nahrát předplacený kupon na Plzeňskou kartu bezprostředně po nastoupení do vozidla.

„Je to stejné, jako když si v cardmanu kupuje jízdenku. Musí to také udělat bezprostředně po nastoupení do vozu. Pokud by s nahráním otálel, a přišel v té době revizor, byl by považovaný za cestujícího bez platné jízdenky. Pokud není kupon na Plzeňské kartě, revizor ho při kontrole nevidí,“ upozornila Fránová.