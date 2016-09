Školáci testují Plzeňskou kartu v nové podobě, čipem zaplatí obědy

„Pokud se čipy osvědčí, dostanou je prvňáci na všech plzeňských školách,“ říká Martin Chval z Plzeňských městských dopravních podniků, ředitel úseku Plzeňská karta.

Karta má stále větší uplatnění, kromě školních jídelen je možné ji využít třeba i ke vstupu do budovy. Právě k otevírání dveří by se mohla v budoucnu používat mnohem častěji. Tuto cestu už si zvolily například Dům digitálních dovedností a Centrum robotiky a tento způsob zajištění si pochvalují.

„O tom, že bychom takto zajistili vstup do budovy školákům zatím neuvažujeme, mluvili jsme však o tom, že by děti s pomocí Plzeňské karty nebo obecně nějaké karty s čipem vyznačovaly svůj příchod a odchod ze školní družiny,“ říká ředitel 1. ZŠ Radek Dolenský.

Už nyní se do této budovy na Plzeňskou kartu dostanou někteří lidé, kteří tady mají odpoledne pronajaté prostory. „Výhodou je, že pokud se karta ztratí, je možné ji zablokovat,“ zamýšlí se Dolenský, podle něhož je díky tomu lépe zajištěna bezpečnost. Klíč jde podle něj zneužít snáze.

Nicméně to, že by se do školy pomocí karty dostali i žáci, případně i o propojení systému s elektronickou třídnicí, se podle něj zatím nechystá. „Ostatních věcí, které nyní řešíme, je dost. A vstup do budovy je zajištěný dobře,“ krčí rameny Dolenský. Čtvrt hodiny před začátkem vyučování se dveře školákům otevřou, poté do budovy pouští děti i dospělé vrátný.

Stejně se dovnitř dostávají i žáci 20. ZŠ v Plzni na Slovanech, kde před několika lety využití Plzeňské karty ke vstupu testovali. Podle ředitele Pavla Kociána měl tento způsob své výhody i nevýhody. Do školy se děti podle něj dostávaly bez problémů, díky počtu čtyř terminálů se ani netvořily před přístroji fronty.

„Systém zaznamenal také příchody a odchody žáků. Jejich přítomnost ve škole ale pak musel kontrolovat pedagog, na údaje ze systému se nedalo stoprocentně spolehnout. Žáci neměli povinnost se kartou evidovat,“ líčí své zkušenosti Kocián.

Vzpomíná si také, že během dvou let, kdy tu systém testovali, bylo občas třeba některý z terminálů opravit. A občas se poničila také samotná karta. Právě zničení karet chtějí Dopravní podniky předejít čipovými přívěsky na klíče, které tento rok vyzkouší prvňáci 33. ZŠ.

„Máme informace od rodičů, že děti v jídelně ve frontě karty různě žmoulají a lámou v ruce. Když to dělají často, přeruší se vinutá drátěná anténa uvnitř a karta přestane fungovat,“ zdůvodňuje Martin Chval, proč se přistoupilo k testování čipů.

Plzeňská karta funguje ve všech školních jídelnách

Dnes děti mohou použít Plzeňskou kartu ve všech školních jídelnách v Plzni. Není to však povinnost, využít se dá i běžných (a levnějších) kartiček.

„K vydávání obědů Plzeňské karty využíváme, pro docházkový systém jsme se u nás nerozhodli. Jsme prostorově poměrně malá škola, zároveň ale s poměrně velkým množstvím dětí. Máme obavu, že by se tím zpomalil vstup do školy,“ zamýšlí se ředitelka 25. ZŠ v Plzni na Slovanech Eliška Syřínková.

Podle vedoucí odboru školství plzeňského magistrátu Dagmar Škubalové by do budoucna mohli díky docházkovému systému napojenému na Plzeňské karty rodiče třeba i dostávat SMS s informací o tom, že jejich dítě dorazilo do školy.

„Žádný pilotní program k tomu zatím připravený není,“ říká Škubalová s tím, že vše by se muselo nejdřív ověřit.

Zkontrolovat si, zda je jejich potomek skutečně ve škole, mohou rodiče ale i dnes, a to díky systému elektronické třídnice. Docházka se zapisuje zpravidla během první hodiny.