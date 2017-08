Plzeňská tramvajová vozovna potřebuje léčbu. Zhruba miliardovou

Rekonstrukci včetně financování zatím připravovaly dopravní podniky. Jejich vedení pokládá rekonstrukci za nutnou a počítalo, že ji zaplatí s pomocí úvěru.

Generální ředitel dopravních podniků Michal Kraus je přesvědčen, že stav vozovny je takový, že se musí rekonstruovat v každém případě. „Už jsme museli opakovaně řešit propadávající se koleje a další dvě musíme nyní sanovat, aby se v depu nestala nějaká nehoda,“ prohlásil Michal Kraus.

Tvrdí, že na místě areálu býval pískový lom a když se ve čtyřicátých letech stavěla jeho první část, byla určena pro tramvaje s výrazně nižší hmotností, než mají dnes.

„Takže depo opravdu technicky neodpovídá. Není to jenom otázka kapacity, ale také bezpečnosti práce i požární ochrany. Zcela nevyhovující je zázemí, které tam mají zaměstnanci,“ zdůrazňuje. Kraus tvrdí, že plánovaná velká investice do obnovy vozovny by neměla přinést zdražení jízdného.

„O jeho výši rozhoduje vedení města a my jsme se takovou úvahou nezabývali,“ konstatoval.

V plánu je malé depo na Košutce a odstavná kolej v Malesické

Ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas (ČSSD) řekl, že se město může ucházet o významnou podporu z Operačního programu Doprava. „A to možná až o 250 milionů korun, což by dopravnímu podniku výrazně finančně ulevilo,“ vysvětlil Kotas.

Michal Kraus předpokládá, že minimálně čtvrt miliardy dají dopravní podniky na projekt ze svých zdrojů. „Může to být i víc. Vedle toho prověřujeme otázku komerčních úvěrů i možnost úvěru od Evropské investiční banky. Nečekáme tedy jenom na to, zda dotace bude nebo ne,“ sdělil.

Plánovaná rekonstrukce by se odehrávala za provozu vozovny. „A byl bych rád, kdyby začala na přelomu let 2019 a 2020,“ uvedl Kraus.

Tramvajová doprava v Plzni ročně přepraví desítky milionů cestujících a je tak páteří celého městského dopravního systému.

V uplynulých letech se v souvislosti s tramvajemi opakovaně řešila problematika odstavování vozů. Naléhavost problému podtrhla především velká povodeň v srpnu 2002. Tehdy totiž řeky v podstatě rozpůlily město a tramvaje nebyly schopné se do vozovny na Slovanech dostat.

Do budoucna se počítá s tím, že odstavování většiny tramvají a provádění nižších stupňů oprav bude v zrekonstruovaném areálu Slovany. Nicméně až třináct souprav bude odstavováno v upravené točce Košutka, vznikne odstavná kapacita pro mimořádné příležitosti pro čtyři soupravy v upravené točce Malesická a v územním plánu Plzně bude ponechána územní rezerva ve Skvrňanech pro nový provoz těžké údržby.