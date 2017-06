Architekti navrhli, jak zpříjemnit lidem Jiráskovo náměstí v Plzni

9:02 , aktualizováno 9:02

Na světě je nová představa o budoucí podobě Jiráskova náměstí v Plzni na Slovanech. Prostranství by se mělo do pěti let výrazně vylepšit podle návrhu architektonického ateliéru re:architekti.